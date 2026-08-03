Aşıkların Sultanı: Ömer İbnü'l-Farız ve İlahi Aşk Yolculuğu

2 /10 Aşıkların Sultanı: Ömer İbn el-Farıd ve İlahi Aşk Yolculuğu















🌿 Genç yaşlarında gönlünü tasavvuf yoluna kaptırdı. Babasının rızasını alıp Mukattam Dağı'ndaki ıssız bir mescide çekildi. İnzivaya çekildiği bu mescid hakkında kaynaklarda detaylı bilgi yer almamakta. Ancak bölgedeki yapılar incelendiğinde söz konusu mescidin ya Fatımiler döneminde inşa edilmiş olan Cuyuşi Camii ya da eski bir Bektaşi tekkesi olduğu söylenebilir.

🌿 İbnü'l-Farız burada günlerini ibadet ve tefekkürle geçirdi. Ne var ki aradığı manevi huzura ve içsel aydınlanmaya bir türlü ulaşamadı.

Mukattam Dağı nerede?

Mukattam Dağı, Kahire'nin güneyindeki Doğu Çölü platosunda yer alan, antik çağlardan itibaren tapınak ve piramitlerin kireç taşı ihtiyacını karşılayan ve Müslümanların Mısır'ı fethinden sonra antik Fustat şehri sınırlarında kalan tarihi bir tepedir. Bu dağ, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilmiştir. Bu durumun başlıca sebebi dağda yer alan Kehfu's-Sudan isimli mağaranın Ashab-ı Kehfin uyuduğu mağara olduğunun düşünülmesidir.

Yıllarca uyutulan ve sonra uyandırılan gençler: Ashab-ı Kehf