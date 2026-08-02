Yeryüzünün Üç Harem-i Şerifi

1 /10 Harem-i Şerif: İslam'ın Üç Kutsal Mescidi















◾ İslam coğrafyasında Harem-i Şerif denildiğinde zihinlerde genellikle yalnızca Kabe bölgesi canlanır. Oysa bu terkip, sınırları özel olarak belirlenmiş birden fazla kutsal mekanı kapsamakta. Mekke'de, göz bebeğimiz Kabe'yi sarıp sarmalayan Mescid-i Haram, Medine'de Efendimiz'in (sav) makamının bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Kudüs'te mazlum coğrafyanın direnişinin sembolü Mescid-i Aksa...

◾ Kelime manasıyla "korunmuş ve dokunulmaz" olanı simgeleyen harem ile "kutsal ve yüce"yi ifade eden şerif kelimeleri, bu mekanlarda tek bir ruha dönüşür. Bu terkip; yüzyıllardır müminlerin secdeye kapandığı, Yüce Yaratıcı'yı zikrettiği o kutsal mescidlerimizin simgesi...

Ebu Hureyre'den (ra) aktarıldığına göre; Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Şu üç mescidden başkasına yolculuk edilmez: Mescid-i Haram, Mescidu'r-Rasul (Mescid-i Nebevi) ve Mescid-i Aksa."

Buhari, Fadlu's-Salati fi Mescidi Mekke ve'l-Medine 1, 1189

Harem-i Şerif'in uzlet köşesi: Halvethaneler