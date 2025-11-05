Sultan Abdülmecid’in hatırası: Altın Oluk

3 /8













◾ Hz. İbrahim'in (AS) inşa ettiği Kabe'nin üstü örtülmemişti. Kusay b. Kilâb'ın inşasında ise hurma dalları ile üstü kapatılmıştı. Ama asıl değişim Resulullah (SAV) otuz beş yaşında hakem olduğunda gerçekleşmişti.

◾ Mekkelilerin el birliği ile büyük bir tamirat yaptıkları bu dönemde Kabe'nin tavanında biriken sular için bir oluk da yapılmıştı. Bu oluk Kabe'nin ilk oluğu idi.