Özel öğrenme güçlüğü: Disleksi
Disleksi, kişinin dil, okuma ve yazma alanlarında sorunlar yaşamasına neden olan bir öğrenme bozukluğudur. Disleksi yaşayan bireyler, eğitim hayatlarında birçok zorlukla karşılaşırlar. Bu öğrenme bozukluğunun erken yaşta teşhis edilmesi ve kişiye özel doğru tedavi yöntemlerine başlanması akademik başarının zarar görmesini büyük oranda engeller.
Giriş Tarihi: 07.01.2024
11:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:28
DİSLEKSİ NEDİR?
◾ Toplumda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi,
normal zeka düzeyine sahip bir kişinin dil, okuma ve yazma işlevlerinde problemler yaşamasına sebep olan bir öğrenme bozukluğudur.
◾ Disleksi olan bir birey
konuşma seslerini tanıdığı halde, Genellikle bunların harfler veya kelimeler ile olan bağlantılarını öğrenmede zorlanır. biçiminde gözlemlenir. okuma bozukluğu
Çocuğun Motivasyonunda ve Hedef Belirlemesinde Ailenin Rolü
◾
Disleksi, beynin dili işleyen alanlarını, dikkat ve hafızayı da etkileyebilir. Disleksinin boyutu kişiden kişiye değişiklik gösterir; öğrenme güçlüğünün gerçek seviyesi çocuğun okumayı öğrenmeye başladığı dönemde netleşir.
◾ Disleksinin
belirli bir tedavi yöntemi yoktur ve erken teşhis önemlidir. Bu öğrenme bozukluğu bazen teşhis edilemeyerek erişkinliğe kadar tanımlanamaz.
DİSLEKSİ KAÇ ÇEŞİTTİR?
◾ Disleksi,
6 farklı şekilde gözlemlenebilir.
▪
Bu disleksi çeşidinde kişiler, Fonolojik disleksi: sözcükleri seslendirmede zorluk yaşayabilir, işitsel sorundan daha çok görsel işleme sorunu ön plandadır. Özellikle tek tek sesleri tanıma okusunda sorun yaşarlar. Bu durum çocukların okumayı öğrenirken zorlanmalarına neden olur.
▪
Yüzeysel disleksi: Kelimelerin tanınmasında ve yazıya dökülmesinde yaşanılan zorluktur.
▪
Görsel disleksi: Görsel problemlerden ya da nörolojik nedenlerden kaynaklı okumada yaşanılan güçlüktür.
Psikolojide Bağlanma Stilleri
▪
Beynin Birincil disleksi: serebral korteks alanında gerçekleşen bir sorundur. Yaşla birlikte değişim göstermez ve disleksinin görülen türüdür. en sık
▪
Anne karnındaki bebeğin İkincil (gelişime bağlı) disleksi: beyin gelişiminin erken dönemlerinde başlar. Disleksinin bu türü . Erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görülür. çocuğun büyüme sürecinde azalabilir
▪
Erişkin ve çocuklarda, Travmaya bağlı disleksi: travma veya hastalık sebebiyle beynin zarar görmesiyle oluşan öğrenme güçlüğüdür.
Disleksi olan çocuğun özellikleri nelerdir?
◾ Disleksiye sahip çocuklar, genel olarak yaşıtlarına
göre daha meraklıdırlar ve görsel zekaları yüksektir. Sözcükler yerine görsel olarak düşünürler.
◾ Bir metni
hızlı okuyamaz, sözcükleri hatırlayamaz, ezber yapmakta . Okuma hususunda diğer çocuklara nazaran zorlanırlar olurlar. düşük öz güvenli ve isteksiz
Yaşamda Dengeli Olmanın Önemi