Özel öğrenme güçlüğü: Disleksi

Disleksi olan çocuğun özellikleri nelerdir?

◾ Disleksiye sahip çocuklar, genel olarak yaşıtlarına göre daha meraklıdırlar ve görsel zekaları yüksektir. Sözcükler yerine görsel olarak düşünürler.

◾ Bir metni hızlı okuyamaz, sözcükleri hatırlayamaz, ezber yapmakta zorlanırlar. Okuma hususunda diğer çocuklara nazaran düşük öz güvenli ve isteksiz olurlar.

Yaşamda Dengeli Olmanın Önemi