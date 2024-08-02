Türk lehçelerinde Ağustos ayı
Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biridir. Bundan ötürü farklı ülkelerden insanlar Türkçe üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve Türk dili üzerine uzmanlaşmıştır. Türk lehçeleri ise Türk dilinin zenginliğinin en büyük gösterisidir. İşte, sizler için Türk lehçelerinde Ağustos ayının karşılıklarını derledik.
Giriş Tarihi: 02.08.2024
08:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:12
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Ağustos-Avqust
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Oğuz, diğer adıyla Güneybatı grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil eder.
🔸 Azerbaycan lehçesinde
Ağustos ayını, Rusça kökenli Rusça kökenli sözcüğü karşılar. Avqust
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30 Avqust Qələbə Günü bu il coşqu ilə qeyd olunacaq.
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30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.
Türk lehçelerinde Temmuz ayı
ALTAY TÜRKÇESİ
Ağustos-Kuran
🔸 Altay Türklerinin artık çok az bir kısmı,
'nde yaşamlarını sürdürmektedir. Yıllardır işlenen Altay Cumhuriyeti Rus asimilasyon politikaları, Sibirya Türk toplulukları üzerinde daha ağır şartlarda uygulanır.
🔸 Altay Türkçesi, kuzeydoğu Türk lehçelerinden biridir ve
Ağustos ayı, kelimesiyle karşılık bulur. Kuran
KAZAK TÜRKÇESİ
Ağustos-Tamız
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Kazakistan, Türkistan'ın merkezinde konumlanmıştır. Bundan ötürü Türk dünyasının atardamarı diyebiliriz. Kazak Türkçesi, kuzeybatı Türk lehçelerinden biridir. Kırgızca ve Nogaycaya ile büyük benzerlikleri vardır.
🔸 Kazak lehçesinde
Ağustos ayını, sözcüğü karşılar. Tamız
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30 tamız Jeñis küni bïıl erekşe ıqılaspen toylanbaq.
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30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.
Türk lehçelerinde Haziran ayı
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Ağustos-Urağay
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Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulur.
🔸 Başkurt Türkçesinde
Ağustos ayı, sözcüğü ile karşılık bulur. Urağay
KIRGIZ TÜRKÇESİ
Ağustos-Baş oona
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Manas Destanı ile tanınan Kırgızistan, doğal güzelliği ile dünyaya nam salmış bir masalsı diyarıdır. Burada konuşulan Kırgız Türkçesi ise Kazak Türkçesi ile büyük benzerlikleri bulunur.
🔸 Kırgız lehçesinde
Ağustos ayı, kelimesi ile karşılık bulur. Baş oona
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30-baş oona Jeŋiş künü bıyılkı jılı şıktanuu menen belgilenet.
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30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.
Türk lehçelerinde Mayıs ayı