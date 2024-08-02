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Türk lehçelerinde Ağustos ayı

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biridir. Bundan ötürü farklı ülkelerden insanlar Türkçe üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve Türk dili üzerine uzmanlaşmıştır. Türk lehçeleri ise Türk dilinin zenginliğinin en büyük gösterisidir. İşte, sizler için Türk lehçelerinde Ağustos ayının karşılıklarını derledik.

Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:12
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Ağustos-Avqust

🔸 Oğuz, diğer adıyla Güneybatı grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil eder.

🔸 Azerbaycan lehçesinde Ağustos ayını, Rusça kökenli Rusça kökenli Avqust sözcüğü karşılar.

30 Avqust Qələbə Günü bu il coşqu ilə qeyd olunacaq.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.

Türk lehçelerinde Temmuz ayı

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ALTAY TÜRKÇESİ

Ağustos-Kuran

🔸 Altay Türklerinin artık çok az bir kısmı, Altay Cumhuriyeti'nde yaşamlarını sürdürmektedir. Yıllardır işlenen Rus asimilasyon politikaları, Sibirya Türk toplulukları üzerinde daha ağır şartlarda uygulanır.

🔸 Altay Türkçesi, kuzeydoğu Türk lehçelerinden biridir ve Ağustos ayı, Kuran kelimesiyle karşılık bulur.

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KAZAK TÜRKÇESİ

Ağustos-Tamız

🔸 Kazakistan, Türkistan'ın merkezinde konumlanmıştır. Bundan ötürü Türk dünyasının atardamarı diyebiliriz. Kazak Türkçesi, kuzeybatı Türk lehçelerinden biridir. Kırgızca ve Nogaycaya ile büyük benzerlikleri vardır.

🔸 Kazak lehçesinde Ağustos ayını, Tamız sözcüğü karşılar.

30 tamız Jeñis küni bïıl erekşe ıqılaspen toylanbaq.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.

Türk lehçelerinde Haziran ayı

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BAŞKURT TÜRKÇESİ

Ağustos-Urağay

🔸 Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulur.

🔸 Başkurt Türkçesinde Ağustos ayı, Urağay sözcüğü ile karşılık bulur.

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KIRGIZ TÜRKÇESİ

Ağustos-Baş oona

🔸 Manas Destanı ile tanınan Kırgızistan, doğal güzelliği ile dünyaya nam salmış bir masalsı diyarıdır. Burada konuşulan Kırgız Türkçesi ise Kazak Türkçesi ile büyük benzerlikleri bulunur.

🔸 Kırgız lehçesinde Ağustos ayı, Baş oona kelimesi ile karşılık bulur.

30-baş oona Jeŋiş künü bıyılkı jılı şıktanuu menen belgilenet.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak.

Türk lehçelerinde Mayıs ayı

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