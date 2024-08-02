Türk lehçelerinde Ağustos ayı

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Ağustos-Urağay

🔸 Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulur.

🔸 Başkurt Türkçesinde Ağustos ayı, Urağay sözcüğü ile karşılık bulur.