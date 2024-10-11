Peygamberimizin (sav) kız çocuklarına verdiği değer

🔶 İslam'dan önce, toplumlarda kadınlar ve kız çocukları genellikle hor görülürdü. Özellikle Cahiliye döneminde, kız çocuklarına değer vermemek ve onları küçümsemek yaygın bir gelenek haline gelmişti.

Cahiliye dönemi: Arapça bir kelime olan "chl" kökünden türeyen cahiliye kavramıı, ilmin zıddı olan bilgisizlik anlamına gelir. Genel olarak bu ifade, İslam'dan önce yaşayan Arap toplumları için kullanılır. Cahiliye kelimesi ile Arapların dini ve sosyal hayattaki tutum ve davranışlarına işaret edilir. Bu kavram, Cahiliye çağı olarak da geçmekte ve Cahiliye ifadesi ile İslam öncesi toplum ifade edilmektedir.

🔶 İnsanlık tarihi boyunca birçok toplumda kız çocukları horlanmış ve ezilmişlerdir. Bu anlayış, onların aile ve toplum içerisindeki konumlarını olumsuz etkilemiştir. Kız çocuklarına yönelik bu olumsuz tutumun şiddeti, toplumdan topluma ve coğrafyadan coğrafyaya değişiklik göstermektedir.

🔶 İslam, Kur'an ile ortaya koyduğu ilkelerle insan fıtratına aykırı gelenek ve görenekleri ya doğrudan men etmiştir ya da tedrici olarak kaldırma yoluna gitmiştir.

🔶İslam'ın kaldırmak için mücadele ettiği kötü eylemlerden biri de kız çocuklarına yönelik olan negatif tutumdu. Hz. Peygamber (SAV) hiçbir zaman çocuklar arasında cinsiyetten kaynaklanan bir üstünlüğü dile getirmemiştir.