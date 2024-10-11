Peygamberimizin (sav) kız çocuklarına verdiği değer
İslam'da kız çocuklarının yeri son derece değerlidir. Peygamber Efendimiz (SAV), kız çocuklarını hor görmek ve küçümsemek gibi cahiliye dönemi adetlerini şiddetle kınamış ve bu yaklaşımla hayatı boyunca mücadele etmiştir. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "İki kız çocuğu olup da onlara güzel muamele eden kimse, mutlaka Cennet'e girecektir." Bu hadis, kız çocuklarının İslam'daki yerini ve onlara gösterilen sevgi ve şefkatin ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Hem Kur'an-ı Kerim ayetleri hem de Peygamberimizin hayatı, kız çocuklarına verilen değeri ve onlara karşı sorumluluğumuzu bizlere hatırlatır.
Giriş Tarihi: 11.10.2024
09:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
14:51
İslam'ın kız çocuklarına verdiği önem
🔶 İslam'dan önce, toplumlarda kadınlar ve
kız çocukları genellikle hor görülürdü. Özellikle Cahiliye döneminde, kız çocuklarına değer vermemek ve onları küçümsemek yaygın bir gelenek haline gelmişti.
Arapça bir kelime olan "chl" kökünden türeyen cahiliye kavramıı, ilmin zıddı olan bilgisizlik anlamına gelir. Genel olarak bu ifade, İslam'dan önce yaşayan Arap toplumları için kullanılır. Cahiliye kelimesi ile Arapların dini ve sosyal hayattaki tutum ve davranışlarına işaret edilir. Bu kavram, Cahiliye çağı olarak da geçmekte ve Cahiliye ifadesi ile İslam öncesi toplum ifade edilmektedir. Cahiliye dönemi:
🔶 İnsanlık
tarihi boyunca birçok toplumda kız çocukları horlanmış ve ezilmişlerdir. Bu anlayış, onların aile ve toplum içerisindeki konumlarını olumsuz etkilemiştir. Kız çocuklarına yönelik bu olumsuz tutumun şiddeti, toplumdan topluma ve coğrafyadan coğrafyaya değişiklik göstermektedir.
🔶 İslam,
Kur'an ile ortaya koyduğu ilkelerle insan fıtratına aykırı gelenek ve görenekleri ya doğrudan men etmiştir ya da tedrici olarak kaldırma yoluna gitmiştir.
🔶İslam'ın kaldırmak için mücadele ettiği
kötü eylemlerden biri de kız çocuklarına yönelik olan negatif tutumdu. Hz. Peygamber (SAV) hiçbir zaman çocuklar arasında cinsiyetten kaynaklanan bir üstünlüğü dile getirmemiştir.
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Hadis/Sünnet Işığında Kız Çocuklarına Verilen Değer
🔶 Hz. Peygamber (SAV),
iyi muamelede bulunma söz konusu olduğunda kız çocuklarını öncelemiş, hatta bundan dolayı bir kimsenin iki ya da üç kız çocuğunu yetiştirmesi, onlara iyi muamele etmesi halinde kendisi ile cennette komşu olacağı müjdesini vermiştir.
🔶 Peygamber Efendimizin (SAV), kız çocuklarına yönelik tesviyeleri ve telkinleri yalnızca anne babaları değil tüm Müslümanları kapsayan önemli bir sorumluluktur.
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Cahiliye Döneminde Kız Çocukları
🔶 Cahiliye dönemi yıllarında kız çocuklarına
değer verilmediği, kızı olanların bundan utanç duyduğu ve onlardan kurtulma yollarının arandığı hatta bazı kabilelerde küçük kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü görülürdü.
Kızlarının şefkatli babası: Sevgili Peygamberimiz (sav)
🔶 Tekvir suresinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye dönemi müşriklerinin işledikleri bu suçtan ötürü hesaba çekilecekleri ve ağır bir
cezaya maruz kalacaklarını Allahu Teala şöyle bildirmiştir:
"Ve sorulduğu zaman diri diri toprağa gömülen kıza; hangi günahı yüzünden öldürüldü diye?"
Tekvir Suresi, 8,9. Ayetler
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TEKVİR SURESİ 8,9. AYET TEFSİRİ
Kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ifade etmek ve insanları böylesine dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzere, altısı kıyametin başlangıcından hesap zamanına kadar, altısı da hesabın başlamasından itibaren gerçekleşecek on iki olay anlatılmaktadır:
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🔶 Cahiliye döneminin tam aksine İslam, kız çocuklarına
şefkatli ve merhametli olmasını emretmiştir. Efendimiz (SAV), kız çocuklarının diri diri gömülmesine, küçük bir haksızlığa dahi uğramasına göz yummamış, rıza göstermemiş, müsaade etmemiştir.
🔶 Nitekim bir hadisi şerifinde; "bir kimsenin iki kızı veya iki kız kardeşi olur da bunların geçimlerini güzelce sağlarsa, Cennet'te Peygamber Efendimizle beraber olacağını müjdelemiştir.
(Tirmizi)
🔶 Efendimiz (SAV), kız çocuklarını
güzel terbiye edip onu Allah'ın verdiği nimetlerle bolluk içinde yaşatırsa bu durumun anne baba için cennet vesilesi olduğunu dile getirmiştir:
"Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahu Teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur." (Taberani)
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Peygamber Efendimiz kız çocuğu için ne demiştir?
🔶 Bir başka rivayette ise Peygamber Efendimiz (SAV);
"Üç kızına, ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakan, yedirip giydiren, elbette Cenneti kazanır." buyurmuştur. (Ebu Davud)
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İbni Asakir'den rivayet ile de Efendimiz;
buyurmuştur. "İlk çocuğunun kız olması, kadının bereketindendir." (İbni Asakir)
🔶 İslam kadına her durum ve şartta değer vermiş ve değer vermeyenler ile de mücadele etmiştir: Peygamberimizin bu konuda ibretlik rivayeti şöyledir:
(Asakir) "Kadınlara ancak, asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağı kimseler hor görür."
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