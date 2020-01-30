Yeryüzünde İslam’a inanan ilk insan: Hz. Hatice

Peygamberimizden evlenmeden önce de örnek bir yaşantıya sahip olan Hz. Hatice'nin evlilik çağına geldiği zaman amcasının oğlu Varaka b. Nevfel ile evlenmesi uygun görülmüşse de, bu evlilik gerçekleşmedi.

Peygamberimizle evlenmeden evvel iki kez evlilik yapan Hz. Hatice, maddi durumu yerinde soylu bir kadındı. İkinci eşinin vefatından sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları soylu, güzel ve zengin oluşu sebebiyle kendisiyle evlenmek istedi; ancak Hatice bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Onun bu teklifi kabul etmemesinin sebebi Hz. Hatice'nin, Kureyş ileri gelenlerinden onunla evlenmek isteyenlerin servetine tamah ettiklerine hükmetmesiydi.