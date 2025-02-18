Kitap okumanın beynimize etkileri

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◻ Kitap okumak zihinsel ve ruhsal olarak insana büyük tesirleri olan bir eylemdir. Kitap okuma faaliyeti bilhassa beynimizdeki bazı noktaları harekete geçirir. Bu, bilimsel olarak da araştırılmış ve kanıtlanmıştır.

◻ Yapılan araştırmalara göre, MRI taramalarını kullanarak okuma eyleminin beyindeki karmaşık sinyal ve devreler ağını güçlendirdiğini tespit edilmiştir. Kısacası ne kadar kitap okursak bu ağlarda bir o kadar gelişim gösteriyor.