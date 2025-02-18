Kitap okumanın beynimize etkileri
Kitap okumak insan yaşamının her alanında bireyi olumlu manada etkileyen bir eylemdir. Kitap okumak bilgi birikimimizi geliştirirken diğer bir yandan zihin sağlığımıza da önemli katkılarda bulunur. Bu yüzden her gün, az da olsa kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Peki, kitap okumanın beynimize etkileri neler? İşte, sizler için kitap okumanın zihin sağlığımıza katkıları...
◻ Kitap okumak zihinsel ve ruhsal olarak insana büyük tesirleri olan bir eylemdir. Kitap okuma faaliyeti bilhassa beynimizdeki bazı noktaları harekete geçirir. Bu, bilimsel olarak da araştırılmış ve kanıtlanmıştır.
◻ Yapılan araştırmalara göre, MRI taramalarını kullanarak okuma eyleminin beyindeki karmaşık sinyal ve devreler ağını güçlendirdiğini tespit edilmiştir. Kısacası ne kadar kitap okursak bu ağlarda bir o kadar gelişim gösteriyor.
◻ 2013 senesinde "kitap okumanın beyin faaliyetleri üzerindeki etkisi" temalı bir araştırma yapılmıştı. Katılımcılara dokuz gün boyunca gerilim dolu bir kitap okutulmuş. Bu okuma sonucu beyinde değişik etkiler gözlemlenmiş.
◻ Romanda gerilim arttıkça beyinde daha fazla alanın aktiviteyle aydınlandığı gözlemlenmiştir. Beynin ağrı gibi durumlara yanıt veren beynin somatosensoriyel korteksinde, beyin bağlantısının arttığı fark edilmiş.
◻ Yaşadığımız yüzyılda insanları hem fiziki hem ruhsal olarak etkileyen rahatsızlıklardan biri strestir. İşte, "kitap okumak" da bireylerin yaşadığı stresi azaltıyor. Bunun için de kitap okuma ayrıca tavsiye ediliyor.
◻ Kitap okurken insanın odağı yalnızca kitaptaki konu veya olay örgüsüdür. Bu da zihnimizi meşgul eden, bizi tedirgin eden fikirlerden uzak durmak demektir. İşte, bu yüzden stresten uzaklaştırır.
◻ 2009 yılında bir araştırma yapılmış, 30 dakikalık okumanın kan basıncını, kalp atış hızını ve psikolojik sıkıntı duygularını olumlu manada çok etkilediği gözlemlenmiş.
◻ İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde stres seviyesini en çok düşüren eylem araştırılmış, altı dakika kitap okumanın stres seviyesini %68'e kadar düşürdüğü ve bu kısa sürenin bir antidepresana denk olduğu tespit edilmiştir.
◻ Kitap okumanın beyin için beş önemli faydası var. Evvela okumak, beyindeki nöron bağlantılarını, hafızayı ve konsantrasyonu güçlendiriyor. Okumak stres seviyesini azaltırken yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi de önlüyor.
◻ Aynı zamanda okuma eylemi, bireyin hayat kalitesini artırdığından topluma, daha uzun ve sağlık bir yaşam imkanı sunuyor. Bu maddelere detaylı bir şekilde değineceğiz.