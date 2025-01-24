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Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Yaşadığım Gibi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 24, 2025 08:58 Güncelleme Tarihi: Ocak 24, 2025 09:28

Huzur romanıyla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden biridir. Eserlerinde sık sık zaman mefhumuna sıkça yer verdiği için "zaman şairi" olarak da anılmakta. O, hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra insanlara sesini duyurabilmiş bir yazardır. "Yaşadığım Gibi" Tanpınar'ın dergi ve gazetelerden bir araya getirilen yazılarıdır. İşte, sizler için bu yazardan derlediğimiz unutulmaz cümleleri...

1/20

🔸

Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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2/20

🔸

Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemektir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

3/20

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Hayatımın hangi devrinde edebiyatçı olmaya karar verdim? Bunu pek söyleyemeyeceğim.

Ahmet Hamdi Tanpınar

4/20

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Ne kadar yakınınız olursa olsun, bir başkasının içinden geçenler daima bir meçhul olarak kalacaktır. Bir yastıkta uyuyanlar bile birbirlerinin rüyalarını bilmezler.

Ahmet Hamdi Tanpınar

5/20

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Çocuk sesleri, hayattaki sürekliliğin en tâze sırrıydı...

Ahmet Hamdi Tanpınar

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