Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Yaşadığım Gibi
Yayınlanma Tarihi: Ocak 24, 2025 08:58 Güncelleme Tarihi: Ocak 24, 2025 09:28
Huzur romanıyla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden biridir. Eserlerinde sık sık zaman mefhumuna sıkça yer verdiği için "zaman şairi" olarak da anılmakta. O, hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra insanlara sesini duyurabilmiş bir yazardır. "Yaşadığım Gibi" Tanpınar'ın dergi ve gazetelerden bir araya getirilen yazılarıdır. İşte, sizler için bu yazardan derlediğimiz unutulmaz cümleleri...
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Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur.
Ahmet Hamdi Tanpınar
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Çocuk sesleri, hayattaki sürekliliğin en tâze sırrıydı...
Ahmet Hamdi Tanpınar