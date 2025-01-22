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Feridüddin Attar'dan Bu Soyut Nakış Nedir?

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 08:57 Güncelleme Tarihi: Ocak 22, 2025 09:00

Mutasavvıf ve şair bir kimliğe sahip olan Ferîdüddin Attar, İslam edebiyatının en önemli simalarından biridir. İranlı mutasavvıfın Attâr olarak anılması, hekim ve eczacı olmasından kaynaklıdır. Ferîdüddin Attar; Simurg'un öyküsünü anlattığı Mantıku't-tayr başta olmak üzere Esrarname, Hüsrevname, Tezkiretü'l-evliya gibi eserleriyle tanınır. Attar'ın "Bu Soyut Nakış Nedir?" adlı rubailerinden oluşan kitabı, bir Moğol askeri tarafından öldürülmeden, bizzat topladığı ve rubailerden oluşan son eseridir. İşte sizin için bu kitaptan derlediğimiz alıntılar...

1/20

🔸

Varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa giden gönlüm...

Feridüddin Attar

Feridüddin Attar'ın Pendname kitabından öğütler

2/20

🔸

Ey yüreğim! Biliyorsun, dünya fani

Senden geçti artık, sıra başkasında hani

Kibirle yeryüzünde yürüme, otur, dinlen

Ki bu toprak değil bir güzelin canı

Feridüddin Attar

3/20

🔸

Aşkın sırrını arar durursun yüreğinde

Can ver, ama o sırrı tut yüreğinde

O sır ki uğruna baş koydun ve kaybettin

Açığa çıkarsa eğer, kendinden bile saklı tut yüreğinde

Feridüddin Attar

4/20

🔸

Hızlı geçen bir ömür, sanki hiç olmadı

Ömürden geriye kalan kâr-ziyan, sanki hiç olmadı

Ömrün sonu, efsanenin başlangıcıdır

Nerede ki ömür? Var olan ne varsa sanki hiç olmadı

Feridüddin Attar

5/20

🔸

Bir hiçim, konuşmaya, huzura geldim

Hiçlikte oluştum, anahtarsız geldim

Şaşılacak şey değil kaybolma isteğim

Şaşılacak değil mi gelmem, işte geldim

Feridüddin Attar

Feridüddin Attar'ın hikmetli sözleri

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