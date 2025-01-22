Feridüddin Attar'dan Bu Soyut Nakış Nedir?
Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 08:57 Güncelleme Tarihi: Ocak 22, 2025 09:00
Mutasavvıf ve şair bir kimliğe sahip olan Ferîdüddin Attar, İslam edebiyatının en önemli simalarından biridir. İranlı mutasavvıfın Attâr olarak anılması, hekim ve eczacı olmasından kaynaklıdır. Ferîdüddin Attar; Simurg'un öyküsünü anlattığı Mantıku't-tayr başta olmak üzere Esrarname, Hüsrevname, Tezkiretü'l-evliya gibi eserleriyle tanınır. Attar'ın "Bu Soyut Nakış Nedir?" adlı rubailerinden oluşan kitabı, bir Moğol askeri tarafından öldürülmeden, bizzat topladığı ve rubailerden oluşan son eseridir. İşte sizin için bu kitaptan derlediğimiz alıntılar...
1/20
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Varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa giden gönlüm...
Feridüddin Attar
5/20
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Bir hiçim, konuşmaya, huzura geldim
Hiçlikte oluştum, anahtarsız geldim
Şaşılacak şey değil kaybolma isteğim
Şaşılacak değil mi gelmem, işte geldim
Feridüddin Attar