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Feridüddin Attar'ın hikmetli sözleri

Sözleri, eserleri ve fikirleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yetişmesinde ciddi pay sahibi olan Feridüddin Attar, hayatı boyunca hikmetin peşinde olan bir karakterdi. Attar, emsalsiz gazelleri, dillere pelesenk olan şiirleri, mesnevilerinin içindeki hikmetli öyküler ile Mevlana'yı etkileyen en önemli isimdi. Kaleme aldığı Mantıku't Tayr, İlahiname, Esrarname gibi büyük eserlerle İslam edebiyatını şekillendiren üstadlardan kabul edildi. Sizler için Feridüddin Attar'ın eserlerindeki hikmetli sözlerden bir seçki hazırladık.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:07
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Yaşamak için dünyaya tapmış kimseleri de ölülerden say.

Feridüddin Attar

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Beni her gün sulara daldırırlar, sonra da derler ki: "sakın ha ıslanma..."

Feridüddin Attar

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Her insanın nasibi hayali kadardır.

Feridüddin Attar

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Kendi ayıbını göremeyen kişilerin en dikkat çekici özelliği sürekli başkalarında kusur aramasıdır.

Feridüddin Attar

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Kurtuluş istiyorsan susmayı bil. Çok konuşan kimsenin göğsündeki kalp hastadır.

Feridüddin Attar

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