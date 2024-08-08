Feridüddin Attar'ın hikmetli sözleri

Sözleri, eserleri ve fikirleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yetişmesinde ciddi pay sahibi olan Feridüddin Attar, hayatı boyunca hikmetin peşinde olan bir karakterdi. Attar, emsalsiz gazelleri, dillere pelesenk olan şiirleri, mesnevilerinin içindeki hikmetli öyküler ile Mevlana'yı etkileyen en önemli isimdi. Kaleme aldığı Mantıku't Tayr, İlahiname, Esrarname gibi büyük eserlerle İslam edebiyatını şekillendiren üstadlardan kabul edildi. Sizler için Feridüddin Attar'ın eserlerindeki hikmetli sözlerden bir seçki hazırladık.