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Feridüddin Attar'ın Pendname kitabından öğütler

İslam edebiyatının en etkili isimlerinden biri olan Feridüddin Attar eserleriyle başta Mevlanan Celaleddin-i Rumi olmak üzere kendisinden sonra gelen şairleri etkilemişti. Horasan'da yetişen Attar; Hindistan, Türkistan ve Orta Doğu'ya seyahat etmiş ve İslam dünyasının önemli simalarıyla yakın ilişki kurmuştu. Kaleme aldığı eserlerin en bilinenlerinden birisi olan Pendname öğütler içeren bir kitap. Sizler için Feridüddin Attar'ın Pendname kitabından öğütleri derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:02
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Kim kaparsa rahatlık kapısını,
açar mutlak Cennet kapısını

Feridüddin Attar

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Kardeşim;
İstiyorsan hak,
Açma ağzını Hak emri dışında

Feridüddin Attar

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Yeme çok;
değilsin dört ayaklı hayvan
Ey uykuda olan gece gündüz!

Feridüddin Attar

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Bil değerini ömrün
Gelip geçti mi, göremeyeceksin bir daha

Feridüddin Attar

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Oğul; namert görünse biri sana,
uzaklaş ondan rüzgâr hızıyla

Feridüddin Attar

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