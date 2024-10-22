Feridüddin Attar'ın Pendname kitabından öğütler

İslam edebiyatının en etkili isimlerinden biri olan Feridüddin Attar eserleriyle başta Mevlanan Celaleddin-i Rumi olmak üzere kendisinden sonra gelen şairleri etkilemişti. Horasan'da yetişen Attar; Hindistan, Türkistan ve Orta Doğu'ya seyahat etmiş ve İslam dünyasının önemli simalarıyla yakın ilişki kurmuştu. Kaleme aldığı eserlerin en bilinenlerinden birisi olan Pendname öğütler içeren bir kitap. Sizler için Feridüddin Attar'ın Pendname kitabından öğütleri derledik.