Kıbrıs Barış Harekatı

🔹 Kısa süreliğine yaşayacak olan Kıbrıs Devleti kuruldu fakat adaya barış bir türlü gelmedi. Çünkü Rumlar, Yunanistan'la birleşme amacından hiçbir zaman vazgeçmedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Makarios öncülüğünde kurulan EOKA (Kıbrıs Milli Mücadele Örgütü) adlı Rum örgütü, Türklere karşı saldırılara başladı.

Makarios kimdir?

1913 - 1977 arasında yaşayan Makarios, ENOSİS hareketinin liderleri biri ve Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanıdır. Türklere karşı yapılan katliam ve vahşetlerin arkasında olan siyasi isimdir.

🔹 Zaman içinde Kıbrıs'taki Türkleri ortadan kaldırmak maksadıyla Rumlar saldırılara başladılar. Bu saldırıların en kanlısı 1963 Aralık ayında düzenlendi. Saldırı, tarihe "Kanlı Noel" adıyla geçti. Yüzlerce Türk bir gecede katledildi. Her geçen gün artan olaylara Türkiye kayıtsız kalmadı. Birleşmiş Milletler'in müdahalesine rağmen Rumlar, saldırılarına devam ettiler. Garantör devletlerden biri olan İngiltere ise herhangi bir müdahalede bulunmadı. İngiltere bir dönem kolonisi olan bölgedeki kıyım ve vahşeti sadece seyretti.

🔹 Özellikle 1967'den itibaren bölgede Türklere karşı olan baskı arttı ve katliamlar yeniden başladı. Zorunlu göçlerle Türk halkı Ada'nın ufak bir kısmına sıkıştırıldı. 1974'te Yunanistan, Ada'nın ilhakı yani bütünüyle kendisine bağlanması için harekete geçti. Bu gelişme, Türkiye için bardağı taşıran son damla oldu.

OSMANLI'NIN KIBRIS'TAKİ MÜHRÜ