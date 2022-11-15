Bir varoluş mücadelesi: Kıbrıs edebiyatı
Türkiye'nin yavru vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından gerçekleşen görüşmeler sonucunda kurulur. Çetelerin ve terör örgütlerinin bütün saldırılarına karşın maddi ve manevi birçok alanda önemli mücadeleler verilir. Bu mücadelelerin en etkili olanı ise edebiyat sahasında olur.
Giriş Tarihi: 15.11.2022
11:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
12:36
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için önemli 3 aşama
◾ Türkiye'nin yavru vatanı olarak bilinen , Osmanlı Devleti'nin bize emanetidir. Bu emaneti korumak için çok mücadeleler verilir ve en nihayetinde tüm çabalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zafer ile taçlandırılır.
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1974 yılında Yunan ve Türk birlikleri arasında şiddetlenen savaş, halkı zor günlere sürükler. Bu süreci atlatmak halk için çok da kolay olmaz. Tüm bu kötü günlerden sonra Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur.
◾ Kıbrıs'ın kuruluşu
üç aşamalı bir mücadeleden geçer:
➡ Kıbrıs Türklerinin ulusal kimliklerinin korunması.
➡ Enosis'e karşı yekvücut olmak.
➡ Anavatan Türkiye'den kopmamak.
Matbaacılığın bağımsızlıktaki rolü
◾ Kıbrıs'ta matbaacılığın doğuşu,
bağımsızlık üzerinde etkili olan temel unsurlardan biridir. Temeli milliyetçilik esaslıdır.
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Bu topraklarda doğan matbaacılık , Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tayin eden öncülerdendir.
Kıbrıs'ın bağımsızlığında tiyatronun yeri
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Vav TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri programının konuğu, Kıbrıs için çok önemli bir isim olan Dr. İsmail Bozkurt şu ifadelerde bulundu:
"Benim köyümde Kurtuluş Savaşı'na kadar her yıl birkaç tane oyun sahnelendi. Bu oyunlardan biri de Vatan Yahut Silistre idi. Ben 15-16 yaşıma geldiğimde lise öğrencisiyken köyümdeki tiyatro hareketinin başı ben oldum. İslam Bey'i oynadım. Başka oyunlar oynadım, kendim bir oyun yazdım. "Her Şey Vatan İçin" diye bir oyun yazdım ve bunu sahneledim. Üstelik bunu sahnelerken az daha hapse giriyordum. Çünkü yönetim İngilizlerin elindeydi. Sansür vardı, izin almak gerekiyordu. İki metin yazdım, oynanacak oyunları değiştirdim. Sahnelerken gelip sahneyi bastılar. Ve oyun yarı da kaldı. Bu da bu şekilde tiyatronun mücadeledeki yerine bir örnek olarak kaldı."
Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli
Kıbrıs edebiyatının temelleri
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1873-1876 yılları arasında Mağusa'ya sürgüne gönderilen Namık Kemal, adada büyük bir infial oluşturdu. Kıbrıs'taki edebi hareketlilik ve yenileme çalışmalarına, kültürel anlamda öncü ve örnek oldu.
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Bu insanlar arasında Namık Kemal'i görüp tanışmak isteyen Kıbrıslılar onunla sohbet etmek için yarışırlardı. ile Kıbrıs'ın ilk tiyatro yazarı Mağusalı Hasan Nef'i ilk Türk romancısı bulunur. Kaytazzade Mehmed Nazım Efendi de
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Dr. İsmail Bozkurt bu konuyla alakalı şunları söyler:
"Kıbrıs Türklerinin folkloronu kültürünü bir avuç insan didik didik etti. Kendiliğinden, bir tür mücahitlik yaptı. Bir Oğuz Yorgancıoğlu, Mustafa Gökçeoğlu, Mahmut İslamoğlu gibi önemli isimler bulunur."
Kıbrıs'ta ilk roman
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Kıbrıs'ta Türk romanına öncülük eden ilk eser, Kaytazzade Mehmet Nazım'ın 1894 yılında yayımlanan Yâdigâr-ı Muhabbet adlı kitabıdır. Kaytazzade'nin bu eseri, hem tema hem de dil-üslup bakımından, Tanzimat dönemi Osmanlı'ya ait eserler ile benzerliği dikkat çeker.
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Dr. İsmail Bozkurt bu konuyla alakalı şunları söyler:
"Bütün Kıbrıs Türk Edebiyatı yazarları normalde farklı görüşe sahip olsalar da düşmanlıkları yoktur. Hiçbir şekilde iğneleyici ve gönderme yapmazlar."
Gülhane'deki kültür hazinesi