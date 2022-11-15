Bir varoluş mücadelesi: Kıbrıs edebiyatı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için önemli 3 aşama

◾ Türkiye'nin yavru vatanı olarak bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin bize emanetidir. Bu emaneti korumak için çok mücadeleler verilir ve en nihayetinde tüm çabalar zafer ile taçlandırılır.

◾ 1974 yılında Yunan ve Türk birlikleri arasında şiddetlenen savaş, halkı zor günlere sürükler. Bu süreci atlatmak halk için çok da kolay olmaz. Tüm bu kötü günlerden sonra Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur.

◾ Kıbrıs'ın kuruluşu üç aşamalı bir mücadeleden geçer:

➡ Kıbrıs Türklerinin ulusal kimliklerinin korunması.

➡ Enosis'e karşı yekvücut olmak.

➡ Anavatan Türkiye'den kopmamak.