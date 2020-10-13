İslam’ın Kıbrıs’taki mührü: Hala Sultan

Enes bin Malik bu olayı şöyle nakleder:

"Resulullah (sav) Kuba'ya gittiği zamanlarda teyzem Ümmü Haram bintu Milhân'ın yanına girerdi, o da kendisine yemek ikram ederdi. O sırada Ümmü Haram, Ubâde ibnu's-Sâmit'in nikâhı altında idi. Yine bir gün Resulullah onu ziyarete geldi ve evine girdi. Teyzem de O'na yemek ikram etti. Yemekten sonra Resulullah bir müddet uyudu. Sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram "Ya Resulullah (sav) Seni güldüren nedir? diye sorunca, O (sav); "Rüyamda bana ümmetimden birtakım insanlar şu deniz üstündeki gemilere biniyorlar da, hükümdarların tahtları üzerine kuruldukları gibi kurularak, Allah yolunda deniz harbine giden gaziler olarak gösterildiler" buyurdu.

Ümmü Haram dedi ki: 'Ben; "Ya Resulullah (sav) Beni de o deniz gazilerinden kılması için Allah'a dua ediver!" dedim. Resulullah da dua etti. Bundan sonra başım yastığa koyup bir müddet daha uyudu. Sonra yine gülümseyerek uyandı.

Ben yine: "Yâ Resulullah (sav) Seni güldüren nedir?" diye sordum. Resulullah (sav): "Bu defa da bana ümmetimden birtakım insanlar gösterildi ki, bunlar da yine denizin üstündeki gemilere biniyorlar ve tahtları üzerine kurulmuş hükümdarlar olarak - tahtları üstüne kurulmuş hükümdarlar gibi- Allah yolunda gazaya gidiyorlardı" buyurdu. Ben yine: "Beni de onlardan kılması için Allah'a dua ediver!" dedim. "Sen birincilerdensin" buyurdu.'

(Buhari, İsti'zan, 41)