Gülhane'deki kültür hazinesi 5 müze
Günümüzde mesire alanı olarak kullanılan Gülhane Parkı, köklü bir geçmişe sahip. Tanzimat Fermanı ilk kez Gülhane'de okunmuş, Osmanlı'nın ilk müzesi olan Müze-i Hümayun yine burada açılmıştı. Şehrin karmaşasını kapının önünde bıraktığınız bu mekan, tam anlamıyla bir kültür ve sanat yuvası... Doğayla iç içe olduğunuz İstanbul'un eşsiz noktasında İslam eserlerinden antik kalıntılara; edebiyattan müziğe doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İşte Gülhane'deki kültür hazinesi 5 müze…
Giriş Tarihi: 17.09.2020
17:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
17:48
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ (ANA BİNA)
Gülhane'de bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri üç ana birimden oluşan müzeler kompleksidir. Bunlar Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olarak adlandırılır.
📌İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Türkiye'nin müze olarak
inşa edilen en eski binasıdır.
Nasıl gidilir?
Müzenin kısa tarihçesi
Osmanlı'da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanır ancak müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 1869 yılında 'Müze-i Hümayun' yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk uzanır.
📌Aya İrini Kilisesi'nde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Humayun, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturur. Aya İrini'nin yetersiz kalması ile Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan
'Çinili Köşk' müzeye dönüştürülmüştür.
📌Sistemli bir şekilde müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin
1869 yılında 'Müze-i Hümayun' yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk gelir. Dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa, müze ile yakından ilgilenmiş, müzeye eser kazandırmak için kişisel çabalar sarf etmiştir.
📌1872 yılında Maarif Nazırı
Ahmed Vefik Paşa bir dönem kaldırılmış olan Müze-i Hümayun'u Alman Dr. Phillip Anton Dethier'i müdür olarak atayarak tekrar kurmuştur.
MÜZEYE OSMAN HAMDİ BEY DOKUNUŞU
1881 yılında Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte ise Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açılır.
📌19. yüzyılın sonlarında ressam ve müzeci
Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk Müzesi olarak kurulmuştur ve 13 Haziran 1891'de ziyarete açılmıştır.
Müzedeki en kıymetli eserler nelerdir?
"İskender Lahdi" ve "Ağlayan Kadınlar Lahdi" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müze antik çağın en kıymetli eserlerini ziyaretçilere sunuyor.
📌Osman Hamdi Bey Nemrut Dağı,
Myrina, Kyme ve diğer Aiolia Nekropolleri'nde ve Lagina Hekate Tapınağı'nda kazılar yapmış ve buradan gelen eserleri müzede toplamıştı.