Gülhane'deki kültür hazinesi 5 müze

Günümüzde mesire alanı olarak kullanılan Gülhane Parkı, köklü bir geçmişe sahip. Tanzimat Fermanı ilk kez Gülhane'de okunmuş, Osmanlı'nın ilk müzesi olan Müze-i Hümayun yine burada açılmıştı. Şehrin karmaşasını kapının önünde bıraktığınız bu mekan, tam anlamıyla bir kültür ve sanat yuvası... Doğayla iç içe olduğunuz İstanbul'un eşsiz noktasında İslam eserlerinden antik kalıntılara; edebiyattan müziğe doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İşte Gülhane'deki kültür hazinesi 5 müze…