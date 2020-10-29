Arama

Menu

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri şanlı Kurtuluş mücadelesiydi. Bir milleti esir olmaktan kurtaran bu savaşa 7'den 70'e bütün bir millet katıldı. Birinci Dünya Savaşı esnasında seferberliğin ilan edilmesiyle lise ve üniversite öğrencileri de silah altına alındı. Dağda kuzusunu otlatan genç çoban da İstanbul Dar'ül-Fünun'da tahsiline devam eden öğrenci de yekvücut olup omuz omuza çeşitli cephelerde savaştı. Kurtuluş Savaşı'nda hayatının baharını yaşayan nice genç "bir hilal uğruna" şehitlik mertebesine ulaştı. Nitekim "Çanakkale bir gençlik müdafaası"ydı… İşte Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 15:55
  • 1
  • 18
KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KAHRAMAN GENÇ NESLİ
KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KAHRAMAN GENÇ NESLİ

Bu kahramanlık destanında en büyük katkıyı sunanlar genç nesil oldu. Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde savaş gerçeği ile yüzleşen genç kahramanları yıllarca hem gururla hem de hüzünle anıldı.

  • 2
  • 18

📌İnsanoğlu Birinci Dünya Savaşı ile beraber silahların gücüne yakından şahit oldu, bu güç milyonlarca insanın hayatına mal oldu.

📌Yetmiş milyondan fazla askerin cephede mücadele ettiği savaşın siyasi, ekonomik ve askeri sonuçlarının yanında çağlarca anılacak toplumsal birtakım etkileri de vardı.

  • 3
  • 18
ÜLKENİN BÜTÜN GENÇLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİ
ÜLKENİN BÜTÜN GENÇLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİ

Kurtuluş Savaşı'daki en önemli cephelerden biri Çanakkale'ydi. Çanakkale Cephesi, bütün milletin topyekun olarak savaştığı, dağdaki çobanla üniversitede okuyan öğrencinin aynı cephede omuz omuza mücadele ettiği bir yerdi.

📌Okullarında tahsiline devam eden gençler, seferberlik neticesinde silah altına alındı, bu gençlerin çoğu üniversite diploması almak yerine gazi oldu veya şehadet şerbetini içti.

  • 4
  • 18

"O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Kim Allah yolunda çarpışır sonra öldürülür veya üstün gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz." (Nisâ, 4/74)

📌Bu ayetin hikmetine varan binlerce öğrenci, savaş başladıktan sonra cepheye koştu. Canlarını vermekten asla tereddüt etmediler. Okulların ilim tahsil eden gençlerin çoğu cephedeydi, geriye sadece askerliğe elverişsiz öğrenciler kaldı.

  • 5
  • 18
TAHSİLİNİ YARIDA BIRAKIP CEPHEYE KOŞAN GENÇLİK
TAHSİLİNİ YARIDA BIRAKIP CEPHEYE KOŞAN GENÇLİK

Birinci Dünya Savaşı zamanında Osmanlı'daki eğitim kurumları

📌Kurtuluş mücadelesi verildiği dönemlerde Osmanlı'da yüksekokullar, öğretmen okulları, ortaöğretim (lise) ve medreseler eğitim vermekteydi. Savaşın patlak vermesinin ardından bu okulların tüm öğrencileri ve mezunları belli koşullar altında silah altına alındı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN