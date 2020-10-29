Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri şanlı Kurtuluş mücadelesiydi. Bir milleti esir olmaktan kurtaran bu savaşa 7'den 70'e bütün bir millet katıldı. Birinci Dünya Savaşı esnasında seferberliğin ilan edilmesiyle lise ve üniversite öğrencileri de silah altına alındı. Dağda kuzusunu otlatan genç çoban da İstanbul Dar'ül-Fünun'da tahsiline devam eden öğrenci de yekvücut olup omuz omuza çeşitli cephelerde savaştı. Kurtuluş Savaşı'nda hayatının baharını yaşayan nice genç "bir hilal uğruna" şehitlik mertebesine ulaştı. Nitekim "Çanakkale bir gençlik müdafaası"ydı… İşte Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli...