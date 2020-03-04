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Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

Kıbrıs, sahip olduğu jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca önemli bir ada oldu. Çok eski çağlardan beri yerleşimin olduğu, asırlar boyunca pek çok milletin hakimiyeti altına giren Kıbrıs, Müslümanlar tarafından ilk kez Hz. Osman döneminde fethedilmek istendi. Bu sefer sonucunda Kıbrıs fethedilemediyse de vergiye bağlandı. Daha sonra Venedik'in hakimiyetine giren Kıbrıs'ın tekrar Müslümanların eline geçmesinin, İslam aleminin lideri olan Osmanlılara düştüğü bilinciyle Kıbrıs'a sefer düzenlendi. Peki, Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti? Kıbrıs'ın fethi öncesi nasıl önlemler alındı? Kıbrıs'ta uygulanan iskan politikası nasıldı?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 11:54
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OSMANLI’DAN ÖNCE KIBRIS KİMİN HAKİMİYETİNDEYDİ?
OSMANLI’DAN ÖNCE KIBRIS KİMİN HAKİMİYETİNDEYDİ?

Çok eski çağlardan itibaren insanların yaşadığı Kıbrıs, çeşitli milletlerin elinde bulunduktan sonra, MÖ 59'da Roma'nın hâkimiyetine girmişti.

İmparatorluğun ikiye ayrılmasından sonra ise Bizans İmparatorluğu tarafından idare edildi.

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MÜSLÜMANLARIN KIBRIS’I FETHETME TEŞEBBÜSÜ
MÜSLÜMANLARIN KIBRIS’I FETHETME TEŞEBBÜSÜ

Müslümanların Kıbrıs'ı ilk fethetme teşebbüsleri Halife Hz. Osman zamanında oldu. Suriye Valisi Muaviye'nin ısrarı ile yapılan bu sefer sonucunda, Kıbrıs vergiye bağlandı.

Düzenlenen bu seferde, Hz. Peygamber'in süt halası Ümmü Haram da şehit düştü. Türbesi bugün Kıbrıs Rum kesiminde, Larnaka şehrinin dışındadır ve Hala Sultan Tekkesi diye anılır. Osmanlı gemileri Kıbrıs önlerinden geçerken bu türbeyi top atışlarıyla selamlardı.

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KIBRIS BİZANS’A DA MÜSLÜMANLARA DA VERGİ VERDİ
KIBRIS BİZANS’A DA MÜSLÜMANLARA DA VERGİ VERDİ

Emeviler ve Abbasiler zamanında, Kıbrıs ele geçirilmek için uğraşıldıysa da fethedilemedi ancak vergiye bağlandı. Bizans ile Müslümanlar arasında muhtariyetini koruyan Kıbrıs, her iki devlete de vergi verdi.

1191'de İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kıbrıs'ı ele geçirip, Tapınak Şövalyeleri'ne sattı. Kıbrıs onlardan da 1193'te Lusignan hanedanına intikal etti. Bu hanedanın kurduğu Frank Krallığı ise 1489'a kadar sürdü.

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İDAREYİ VENEDİK’E TESLİM ETMEK ZORUNDA KALDI
İDAREYİ VENEDİK’E TESLİM ETMEK ZORUNDA KALDI

Venedikli Caterina Cornaro ile evlenen son Kıbrıs Kralı II. Jacgues Gicomo'nun ölümünden sonra dünyaya gelen oğlunun bir yaşında ölmesi üzerine, Caterina bir süre tek başına Kıbrıs'ı idare ettiyse de Venedik'in zorlaması üzerine 1489'da idareyi bırakmak zorunda kaldı.

Venedik, Kıbrıs için Memluk Devleti'ne yılda 8 bin düka altını değerinde kumaşı vergi olarak vermiştir.

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OSMANLILAR NEDEN KIBRIS’I ALMAK İSTİYORDU?
OSMANLILAR NEDEN KIBRIS’I ALMAK İSTİYORDU?

Osmanlı İmparatorluğu'nun Memluk Devleti'ni ortadan kaldırmasının ardından, Venedik onlara verdiği Kıbrıs vergisini Osmanlılara ödemeye başlamış, Kanuni devrinde bu vergi 10 bin altına çıkmıştı.

Osmanlılar, bu vergiyi Memluklerde olduğu gibi kumaş biçiminde değil, nakit para olarak alıyordu.

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