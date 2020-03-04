Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

Emeviler ve Abbasiler zamanında, Kıbrıs ele geçirilmek için uğraşıldıysa da fethedilemedi ancak vergiye bağlandı. Bizans ile Müslümanlar arasında muhtariyetini koruyan Kıbrıs, her iki devlete de vergi verdi.

1191'de İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kıbrıs'ı ele geçirip, Tapınak Şövalyeleri'ne sattı. Kıbrıs onlardan da 1193'te Lusignan hanedanına intikal etti. Bu hanedanın kurduğu Frank Krallığı ise 1489'a kadar sürdü.