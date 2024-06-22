Türk lehçelerinde "Haziran"

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Haziran - Hatay

🔸 Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulmaktadır.

🔸 Başkurt Türkçesinde Haziran ayı, hatay sözcüğü ile karşılık bulur.