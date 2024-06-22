Türk lehçelerinde "Haziran"
Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran, havaların ısındığı dönemin başlangıcıdır. Bu ay; kuzeybatıdan kuzeydoğuya; güneydoğudan güneybatıya birçok Türk lehçesinde farklı farklı isimlendirilmiştir. İşte bizlerde sizler için Türk lehçelerindeki "Haziran" ayının karşılıklarını derledik...
Giriş Tarihi: 22.06.2024
09:27
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024
10:40
KIRGIZ TÜRKÇESİ
Haziran - Kulja
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Manas Destanı ile tanınan Kırgızistan, doğal güzelliği ile dünyaya nam salmış bir Türk diyarıdır. Bu bölgede konuşulan Kırgız Türkçesi ise Kazak Türkçesi ile büyük benzerlikler gösterir.
🔸 Kırgız lehçesinde
Haziran ayı, kelimesi ile karşılık bulur. kulja
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21-iyun tündük jarım şarda jıldın eŋ uzun künü.
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21 Haziran kuzey yarım kürede yılın en uzun günü.
AHISKA TÜRKÇESİ
Haziran - Kirez
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Ahıska, Gürcistan'ın güneyinde bulunan bir bölgedir. Bu konuma yerleşen Kıpçak boyu zamanla, Ahıska Türkleri olarak adlandırılmıştır. 'te yaşanan 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü ile Ahıska Türkleri başta Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmışlardır.
🔸 Kuzeybatı yani Kıpçak yani grubunda yer alan Ahıska Türkçesinde
Haziran ayını, kelimesi karşılamaktadır. kirez
Türk lehçelerinde Nisan ayı
ALTAY TÜRKÇESİ
Haziran - Kıçü izü aı
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Altay Türkçesi, Kuzeydoğu yani Sibirya sınıfında yer almaktadır. Bu Türkçe, Sibirya ormanları, Kazak bozkırları ve Moğolistan'daki çöllerin birleştiği yerde konuşulmaktadır.
🔸 Altay Türkçesinde,
Haziran ayı, ifadesi ile karşılık bulmaktadır. kıçü izü aı
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Haziran - İyun
🔸 Güneybatı diğer adıyla
Oğuz grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil etmektedir.
🔸 Azerbaycan lehçesinde
Haziran ayını, Rusça kökenli sözcüğü karşılar. iyun
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21 iyun Şimal yarımkürəsində ilin ən uzun günüdür.
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21 Haziran kuzey yarım kürede yılın en uzun günü.
Türk lehçelerinde Mart ayı
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Haziran - Hatay
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Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulmaktadır.
🔸 Başkurt Türkçesinde
Haziran ayı, sözcüğü ile karşılık bulur. hatay