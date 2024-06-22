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Türk lehçelerinde "Haziran"

Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran, havaların ısındığı dönemin başlangıcıdır. Bu ay; kuzeybatıdan kuzeydoğuya; güneydoğudan güneybatıya birçok Türk lehçesinde farklı farklı isimlendirilmiştir. İşte bizlerde sizler için Türk lehçelerindeki "Haziran" ayının karşılıklarını derledik...

Giriş Tarihi: 22.06.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 10:40
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KIRGIZ TÜRKÇESİ

Haziran - Kulja

🔸 Manas Destanı ile tanınan Kırgızistan, doğal güzelliği ile dünyaya nam salmış bir Türk diyarıdır. Bu bölgede konuşulan Kırgız Türkçesi ise Kazak Türkçesi ile büyük benzerlikler gösterir.

🔸 Kırgız lehçesinde Haziran ayı, kulja kelimesi ile karşılık bulur.

21-iyun tündük jarım şarda jıldın eŋ uzun künü.

21 Haziran kuzey yarım kürede yılın en uzun günü.

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AHISKA TÜRKÇESİ

Haziran - Kirez

🔸 Ahıska, Gürcistan'ın güneyinde bulunan bir bölgedir. Bu konuma yerleşen Kıpçak boyu zamanla, Ahıska Türkleri olarak adlandırılmıştır. 14 Kasım 1944'te yaşanan Ahıska Sürgünü ile Ahıska Türkleri başta Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmışlardır.

🔸 Kuzeybatı yani Kıpçak yani grubunda yer alan Ahıska Türkçesinde Haziran ayını, kirez kelimesi karşılamaktadır.

Türk lehçelerinde Nisan ayı

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ALTAY TÜRKÇESİ

Haziran - Kıçü izü aı

🔸 Altay Türkçesi, Kuzeydoğu yani Sibirya sınıfında yer almaktadır. Bu Türkçe, Sibirya ormanları, Kazak bozkırları ve Moğolistan'daki çöllerin birleştiği yerde konuşulmaktadır.

🔸 Altay Türkçesinde, Haziran ayı, kıçü izü aı ifadesi ile karşılık bulmaktadır.

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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Haziran - İyun

🔸 Güneybatı diğer adıyla Oğuz grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil etmektedir.

🔸 Azerbaycan lehçesinde Haziran ayını, Rusça kökenli iyun sözcüğü karşılar.

21 iyun Şimal yarımkürəsində ilin ən uzun günüdür.

21 Haziran kuzey yarım kürede yılın en uzun günü.

Türk lehçelerinde Mart ayı

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BAŞKURT TÜRKÇESİ

Haziran - Hatay

🔸 Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulmaktadır.

🔸 Başkurt Türkçesinde Haziran ayı, hatay sözcüğü ile karşılık bulur.

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