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Türk lehçelerinde Temmuz ayı

Türkler; güneyden kuzeye, doğudan batıya her yerde var olmuşlar ve isimlerini tarih kitaplarına altın harflerle yazdırmışlardır. Bunu gerek gelenek ve görenekleriyle gerekse günümüze kadar ulaşan edebi eserleriyle yapmışlardır. Zaman içinde çeşitli bölgeleri yurt tutan Türk milletinin yazı dilinde oluşan farklılıklar beraberinde bir dil zenginliğini de doğurmuştur. İşte, bu minvalde Türk lehçelerinde Temmuz ayının karşılıklarını sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:21
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Temmuz - İyul

🔸 Güneybatı diğer adıyla Oğuz grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil etmektedir.

🔸 Azerbaycan lehçesinde Temmuz ayını, Rusça kökenli Rusça kökenli İyul sözcüğü karşılar.

Yazın ikinci ayı iyuldur.

➡ Yaz mevsiminin ikinci ayı temmuz ayıdır.

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GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Temmuz - Orak ay

🔸 Gagavuzların ağırlıklı olarak yaşadıkları yer, Moldovo'da yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'dir. Gagavuz lehçesi, güneybatı yani Oğuz Türkçesi grubunda yer alır.

🔸 Gagavuz lehçesinde Temmuz ayını, Orak ay ifadesi karşılamaktadır.

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TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Temmuz - İyul

🔸 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Türkmen lehçesi, Oğuz Türkçesinin en önemli temsilcilerindendir. Türkmenistan, Türkiyenin güneydoğusunda yer alır ve bu Türk topluluğu eski Türkçe kelimeleri bünyesinde barındırır.

🔸 Türkmen lehçesinde Temmuz sözcüğünü, Rusça kökenli İyul sözcüğü karşılar.

Tomusyň ikinji aıy iıul.

➡ Yaz mevsiminin ikinci ayı temmuz ayıdır.

Türk lehçelerinde Nisan ayı

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ALTAY TÜRKÇESİ

Temmuz - Jaan izü aı

🔸 Altay Türkçesi, Kuzeydoğu yani Sibirya sınıfında yer almaktadır. Bu Türkçe, Sibirya ormanları, Kazak bozkırları ve Moğolistan'daki çöllerin birleştiği yerde konuşulmaktadır.

🔸 Altay Türkçesinde, Temmuz ayı, Jaan izü aı ifadesi ile karşılık bulmaktadır.

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ÖZBEK TÜRKÇESİ

Temmuz - İyul

🔸 Özbek Türkçesi, güneybatı dil grubunda yer alan bir Türk lehçesidir. Uygur lehçesiyle birlikte Karluk Türkçesini oluşturan Özbek Türkçesi, yuvarlaklaşma özelliği ile tanınmaktadır.

🔸 Özbek lehçesinde Temmuz sözcüğünü, Rusça kökenli İyul ifadesi karşılar.

Yozning ikkinchi oyi - iyul.

➡ Yaz mevsiminin ikinci ayı temmuz ayıdır.

Türk lehçelerinde Mart ayı

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