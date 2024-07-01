Türk lehçelerinde Temmuz ayı

Türkler; güneyden kuzeye, doğudan batıya her yerde var olmuşlar ve isimlerini tarih kitaplarına altın harflerle yazdırmışlardır. Bunu gerek gelenek ve görenekleriyle gerekse günümüze kadar ulaşan edebi eserleriyle yapmışlardır. Zaman içinde çeşitli bölgeleri yurt tutan Türk milletinin yazı dilinde oluşan farklılıklar beraberinde bir dil zenginliğini de doğurmuştur. İşte, bu minvalde Türk lehçelerinde Temmuz ayının karşılıklarını sizler için bir araya getirdik.