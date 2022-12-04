Hafta sonu rotası: Mudanya - Trilye - Gölyazı
Günlük hayatın telaşesi bize pek çok şeyi unutturduğu gibi seyahat fikrini de aklımızdan usulca çıkarıyor. Sizler için yanıbaşınızda bulunan Bursa'nın batısını oluşturan, ufak bir gezinti rotası hazırladık. Bu rota ile Mudanya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuken sona erdiği antlaşmanın yapıldığı evi ziyaret edecek, eski Rum kasabası Trilye'yi gezecek ve Gölyazı'da eşsiz bir manzaraya sahip Uluabat Gölü üzerinde mükemmel manzaralara şahitlik edeceksiniz.
Giriş Tarihi: 04.12.2022
14:13
🔸 "Hafta sonu kaçamağı yapayım, fakat bütün zamanım gitmesin. Bir gün gezeyim, bir gün dinleneyim." diyorsanız bu rota tam size göre. Bursa'ya bağlı
Mudanya,Trilye ve Gölyazı'ya sıklıkla günübirlik turlar düzenleniyor.
🔸 Sabah gidip akşam dönebileceğiniz gezi, turla gerçekleştiğinde
Eskihisar Feribot İskelesi'nden arabalı vapurla Topçular İskelesi'ne doğru Marmara Denizi üzerinden geçilerek başlıyor. Bu seçenekte Mudanya'ya ulaşmak için bir süre karayolu kullanılıyor. Diğer bir seyahat seçeneği olarak ise deniz otobüsleri öne çıkıyor.
🔸 İlk adının
Myrleia olduğu bilinen Mudanya'nın tarihi, M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Myrleia, M.Ö. 3. yüzyıl başlarında Bithynia Kralı Prusias ve Makedonya Kralı Philippos tarafından ele geçirilip ve yıkılıyor. Daha sonra Philippos, bölgeyi damadı Pnısas'a veriyor. Pnısas da yeni bir kent kurarak bu şehre eşinin ismi Apame'yı verir.
Bithynia Kralı Prusias kimdir?
I. Prusias Cholus, MÖ 243-182 yıllarında yaşadı, MÖ 228-182 yılları arasında hükümdarlık sürdü.
🔸 Bir süre sonra dönemin Roma İmparatoru ise Apame'yı ordu üssü yapar.
1204'te ise Dördüncü Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un işgaliyle Haçlılar Marmara kıyılarına ve Mudanya'ya da egemen olur. "Montaneia" olarak adlandırılan kentin ismi de zamanla değişerek Mudanya olur.
Mudanya'da ziyaret edilecek yerler
🔸 Mudanya,
1321 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilir ve Osmanlı topraklarına katılır. 1920 yılında deniz ve hava harekatı sonrası bölge, İngilizler tarafından kuşatılarak Yunan işgaline maruz kalır. İşgal, Cumhuriyet'in kuruluşunu oluşturan Mudanya Mütarekesi ile sonlandırılır.
🔸 Bu şirin ilçeye ulaştığınızda
Mütareke Müzesi ve Tahir Paşa Konağı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu mekanları gezdikten sonra Mudanya'nın rengarenk geleneksel evleri arasında dolaşıp sahile çıkan mahallelerin sokaklarında yürüyebilirsiniz.
Mudanya Mütarekesi nedir?
Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu bu antlaşma ile hukuken sona erdi.
Mudanya Mütareke Müzesi ve Mütareke Anıtı
🔸 Mudanya meydanının sahil kesiminde bulunan beyaz ev olarak bilinen
Mudanya Mütareke Müzesi, Türk-Yunan Savaşı'na son veren antlaşmanın imzalandığı yer olarak barışın simgesi olmuştur. Yapının içerisinde mütarekenin yapıldığı masa ve mütarekede yer alan isimlerin balmumu heykelleri sergileniyor.
🔸 Mütareke Anıtı, Müze'nin tam karşısında bulunuyor. İlçenin meydanında bulunan bu iki önemli yapı, mütarekeyi sembolize ediyor. Meydanın çevresindeki mahalle
İtalyan mühendis Piçiretu tarafından planlanmış, burada oturan Rumlar mübadeleyle göçünce, Girit'ten gelen Türkler bu mahalleye yerleşmiştir.
🔸 Bir sonraki durağımız, Tahir Paşa Konağı.
Bir 18. yüzyıl Osmanlı mimarisi örneği konak, daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Halk Kütüphanesi olarak kullanıldı. Belediye, konağı devraldıktan sonra konak müze olarak hizmet vermeye başladı.
🔸 Konağın iç duvar ve tavanlarındaki
çiçek kabartmalı gravürleri günümüze kadar gelmeyi başarmış. Lâle Devri'nin izlerini taşıyan konak içerisinde Tahir Paşa'ya ait değerli eşyalar sergilenmekte.