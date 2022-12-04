Hafta sonu rotası: Mudanya - Trilye - Gölyazı

🔸 İlk adının Myrleia olduğu bilinen Mudanya'nın tarihi, M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Myrleia, M.Ö. 3. yüzyıl başlarında Bithynia Kralı Prusias ve Makedonya Kralı Philippos tarafından ele geçirilip ve yıkılıyor. Daha sonra Philippos, bölgeyi damadı Pnısas'a veriyor. Pnısas da yeni bir kent kurarak bu şehre eşinin ismi Apame'yı verir.

Bithynia Kralı Prusias kimdir?

I. Prusias Cholus, MÖ 243-182 yıllarında yaşadı, MÖ 228-182 yılları arasında hükümdarlık sürdü.

🔸 Bir süre sonra dönemin Roma İmparatoru ise Apame'yı ordu üssü yapar. 1204'te ise Dördüncü Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un işgaliyle Haçlılar Marmara kıyılarına ve Mudanya'ya da egemen olur. "Montaneia" olarak adlandırılan kentin ismi de zamanla değişerek Mudanya olur.