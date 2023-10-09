Memluk sanatının simgelerinden Sultan Hasan Külliyesi

◼ Eyvanların aralarındaki köşelerde bulunan medreselerin her biri kendi içlerinde merkezi bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Medreseler, kıble yönünde birer eyvana sahiptir. Avlu etrafında bulunan dört katlı mekânlar da medreselerde eğitim gören talebeler ve diğer görevliler için ayrılmıştır.

◼ Medreselerin en genişi, ibadet alanı olarak faaliyet gösteren büyük kıble eyvanının sağında yer alır ve Hanefî mezhebine ayrılmıştır. Eyvanın solunda ikinci büyük medrese Şafiî mezhebine, avlunun diğer köşelerinde yer alan daha küçük medreseler Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine tahsis edilmiştir.

*Eyvan nedir?

Eyvan üstü tonozla örtülü, bir tarafı açık ve üç tarafı kapalı mimari bir ögedir. Osmanlı, Selçuklu ve İran mimarisinde sıklıkla kullanılır.

İSLAM MİMARİSİNİN TACI CAMİLERİN BÖLÜMLERİ