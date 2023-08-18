İslam mimarisinin tacı Camilerin bölümleri

İNSANIN MABET ARAYIŞI

💠 İnsanoğlu var olduğu günden bu yana inandığı din için mabetler yapma gereği duymuştur. Bu mabetler genelde birleştirici bir özelliğe sahip olup buralarda çeşitli ibadetler yapılır. İslam öncesi dönemlere baktığımızda da gerek ilahi gerek gayri ilahi bir din olsun toplumlarda yerleşim alanların merkezinde her daim bir ibadethane bulunmuştur. Merkezde yer alan bu ibadethaneler mensup olduğu millet ve bölgeye göre şekillenmiştir.

💠 İslam coğrafyasına baktığımızda ise İslam'ın yayılması beraber insanlar inandığı din için bir ibadethane yapma gereği duymuşlardır. Peygamber Efendimizin (SAV) tebliği ile İslam'ın yükümlüklerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, dönemin zorlu şartlarından ötürü kolayca bir araya gelememişler, Mekkeli müşriklerin çeşitli zulüm ve baskılarına maruz kalmışlardır. Bundan ötürü Müslümanlar, hicretten önce Dârülerkam'ı bir mescit haline getirmişlerdir.