Merkezi mekan anlayışıyla inşa edilen ilk cami: Talhatan Baba Camii

🔸 İlk Türk-İslam devleti olan Karahanlı, kendisinden önce Orta Asya'da kurulan tüm Türk devletlerinin mimari birikimini içinde barındırır. Geleneksel mimari anlayışını İslam ile birleştirerek cami, türbe ve medrese gibi yapıların ilk örneklerini verir.

🔸 Karahanlı mimarisinde genel olarak kerpiç ve tuğlanın kullanıldığı görülür. Tuğla, yapıların temel malzemesini oluşturmasının yanı sıra tezyinatta da kullanılmıştır. Bu dönem tezyinatında stüko, alçı ve çini kullanımına da rastlanır.

*Stüko nedir?

Alçı, sönmüş kireç, beyaz mermer tozu, yumurta akı, tutkal ve suyun karıştırılmasıyla oluşturulan bir tür sıvadır.

*Tezyinat nedir?

Süsleme, bezeme.

Selimiye'deki ters lale motifinin hikayesi