Mescid-i Haram'ın zemini neden hep serin?

🔸 Yüce Allah (CC) insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmış ve ibadet şekillerini öğretmek için elçisi olan peygamberleri görevlendirmiştir. Bu ibadetler de insanların toplu bir şekilde ibadet edecekleri bir mabedi gerekli kılmıştır.

🔸 Müslümanların ilk mabedi Kâbe'nin Hz. İbrahim (AS) ve oğlu İsmail (AS) tarafından inşa edildiği yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kâbe, Beytullah yani Allah'ın (CC) evi olarak da adlandırılır.

"Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir."

(Al-i İmran suresi 96. ayet)

Kabe duvarına asılan şiirler: Muallakat