Kabe duvarlarına asılan şiirler: Muallakat

Ukaz panayırında düzenlenen şiir yarışmasında seçilmiş 7 şaire ait kaside koleksiyonu olan muallakatlar, Arap edebiyatı ve tarihine ışık tutan bir belge niteliğindedir. Bu şiirler, keten bezinden yapılmış altın suyu ile Kabe'nin duvarına asılmakla beraber raviler aracılığıyla diğer şehirlere ve kabilelere de duyurulurdu. Peki, muallakat şairleri kimlerdi? İşte Arap edebiyatının en seçkin şiirleri arasında yer alan muallakatlardan örnekler...
Giriş Tarihi: 19.08.2020
09:41
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
11:50
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