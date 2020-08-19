Kabe duvarlarına asılan şiirler: Muallakat

📌Arap yaşantısının bir aynası olarak görülebilecek cahiliye şiiri, bu milletin adetlerine, gelenek ve göreneklerine, edebi anlayışları ve ahlaklarına kadar pek çok bilgiyi sunmaktadır.

📌Şiir Arapların kültürel bir servetidir, bu sebeple onların şiirlerini bilmek aynı zamanda hassasiyetlerini, tarihlerini ve medeniyetlerini bilmek anlamına da gelir.

Cahiliye döneminde Arap toplumu nasıldı?