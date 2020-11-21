Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Peygamber Efendimiz daha hayatta iken ona sevgisini göstermek amacıyla birçok şiir yazıldı. Gelenek haline gelen bu şiir türleri ise kaside olarak adlandırıldı.

Bu kasidelerden biri ise Hz. Peygamber'in huzurunda okundu: Kaside-i Bürde.

Kâ'b bin Züheyr tarafından yazılan kaside, Peygamber Efendimizin üstün ahlaki vasıflarını, getirdiği tevhid mesajının değeri, ona iman edip yolundan giden sahabenin cesaretini anlatır.