İnsanı Aramak Kitabından Alıntılar: İslam, İnsanı Hz. İnsan Kılar

5 /19 Muhammed Enes Kala















📜 ❝ Karşımızda öyle bir varlık duruyor ki adeta çelişkiler yumağı, çözebilene AŞK olsun. İnsan diyorum, Ey İnsan, akıllısın, hürsün, evrendeki varlıkların en güçsüzleri arasındasın, muhtaçsın basbayağı…. Seniz anlamaya yöneldi bütün zihinler, bir muammaydın. İlahi hitap seni imledi, sana temas etti, seni tanıttı. Bir yandan varlığınla sadırlara şifa kaynağısın dedi, diğer taraftan aşağıların aşağısına adresini verdi.Seni seninle tanıması ve tanıtmasındandı arkasındaki sır. Sen nasılsan "O" onu öylece söylüyordu, yara da sendin, şifa da….❞

Muhammed Enes Kala