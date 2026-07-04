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İnsanı Aramak Kitabından Alıntılar: İslam, İnsanı Hz. İnsan Kılar

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 15:42

İnsanın anlam arayışı, sorumlulukları, çıkmazları ve bitmek bilmeyen çelişkileri... .Muhammed Enes Kala'nın kaleme aldığı "İnsanı Aramak" kitabından, Allah-alem-adem ilişkisinde insanın konumunu sorgulatan en değerli tespitleri sizler için bir araya getirdik.

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Muhammed Enes Kala
Muhammed Enes Kala

📜 ❝ İnsan kelimesi ile beşer kelimesinin birbirini tamamladığını düşünebiliriz. Bu düşünce çizgisi bize her insanın beşer olduğu ama her beşerin henüz insan olmadığı bir dizgiyi sunar.❞

Muhammed Enes Kala

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Muhammed Enes Kala
Muhammed Enes Kala

📜 ❝ Beşeriyet, Allah vergisidir, vehbidir. İnsaniyet ise kazandığımız; canavarlıksa nankörlüğümüz, kibrimiz, hırsımız ve cehaletimizle elde ettiğimiz….❞

Muhammed Enes Kala

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Muhammed Enes Kala
Muhammed Enes Kala

📜 ❝ Zordur insan olmak ve zordur İslam'a talip olmak. Din, zaten herkes için güzergahın insaniyet kapısına çıkabilme imkanlarını hazırlamak için anlamlı değil midir? İslam, insanı Hz. İnsan kılar.❞

Muhammed Enes Kala

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Muhammed Enes Kala
Muhammed Enes Kala

📜 ❝ Hz. İnsan'a varabilmektir arayışımız. Bunun için Allah'ı tanıyıp bilmek gerek. Allah'ı tanımak ile bilmek birbirini tamamlar. İlki irfanı, diğeri ilmi gerektirir. İrfan olmadan ilim tekebbüre varır, varmıştır; insanı canavarlaştırır, canavarlaştırmıştır. İlim olmadan irfan ise yakıtı olmayan özel bir araca sahip olmaya benzer. O halde hikmete talip olmak gerek, zira ilim ve irfanın izdivacıdır aslında hikmet.❞

Muhammed Enes Kala

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Muhammed Enes Kala
Muhammed Enes Kala

📜 ❝ Karşımızda öyle bir varlık duruyor ki adeta çelişkiler yumağı, çözebilene AŞK olsun. İnsan diyorum, Ey İnsan, akıllısın, hürsün, evrendeki varlıkların en güçsüzleri arasındasın, muhtaçsın basbayağı…. Seniz anlamaya yöneldi bütün zihinler, bir muammaydın. İlahi hitap seni imledi, sana temas etti, seni tanıttı. Bir yandan varlığınla sadırlara şifa kaynağısın dedi, diğer taraftan aşağıların aşağısına adresini verdi.Seni seninle tanıması ve tanıtmasındandı arkasındaki sır. Sen nasılsan "O" onu öylece söylüyordu, yara da sendin, şifa da….❞

Muhammed Enes Kala

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