Hadis-i şerifler ile toplumsal birliktelik
Fıtri olarak toplumsal bir varlık olan insan, hayatı boyunca bir çevre içinde bulunur. Bu nedenle toplumun huzur ve mutluluğu bireylerin huzur ve mutluluğundan geçer. İnsan anlatmak, dinlemek ve etkileşim kurmak ister. Bu da toplumsal birlikteliği zorunlu kılar. Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) yaşantısında toplumsal birlikteliği temsil etmiş ve pek çok hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekmiştir. Hz. Peygamberin (SAV) toplumsal birliktelik hakkında söylediği hadis-i şerifleri araştırdık.
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.
(Tirmizî, Birr 28)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Bizi aldatan, bizden değildir.
(Müslim, Îmân 164)
EFENDİMİZİN İNSANLARI BİRLEŞTİREN 40 HADİSİ
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Resulullah (SAV) buyurdu:
Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.
(Nesai, İman 8)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın.
(Müslim, Îmân 93)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
(Muvatta', Hüsnü'l-hulk 1)