Hadis-i şerifler ile toplumsal birliktelik

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.

(Nesai, İman 8)

GÖNÜLLER YAPAN 40 HADİS-İ ŞERİF