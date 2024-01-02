Çizgi film izlerken dikkat edilmesi gerekenler
Çizgi film izlemek, özellikle okul öncesindeki çocukların en sık gerçekleştirdiği aktivitelerdendir. Hayata ve kültürlerine dair birçok şeyi çocuklar, izledikleri filmlerle öğrenirler. Bu nedenle de hem animasyonu çizen hem de çocuklarına izleten ebeveynlere büyük görevler düşmektedir.
Giriş Tarihi: 02.01.2024
15:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:03
ANİMASYON NEDİR?
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Animasyon, diğer bir deyişle "canlandırma sineması"; resim ya da nesnelerin gözün yanılsaması özelliğinden yararlanılarak hareketli ve canlı oldukları izlenimi verilmesi işlemidir. Yani, devinimsiz nesnelerin devinimidir.
🔸 Animasyonun mucitlerinden
Norman Mc Laren animasyonu; hareket eden çizimlerin değil, çizilenlerin hareketi sanatı olarak tanımlar.
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Vav TV'de yayınlanan Eğitim Atölyesi programına konuk olan Doç. Dr. İpek Fatma Ertan, çizgi film ve animasyonlar hakkında konuştu.
🔸 Animasyon kavramını tanımlayan
Ertan, "Günümüz dijital çağında herkes fotoğraf çekiyor. Bu fotoğrafları ardıl bir şekilde dizip onları oynatma tuşuna bastığımızda bu ardıl fotoğraflar bize bir hareket izlenimi sağlıyor. Aslında bu tamamen bizim göz bozukluğumuzla alakalı bir durum. Hareket eden bir şey yok. Bu bir illüzyon. Gözümüzün bir kusurundan yararlanarak yola çıktığımız bir tasarım ya da sanat alanı" ifadelerini kullanır.
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ANİMASYONUN TARİHİ
🔸 Animasyon sanatının temelleri
1800'lü yılların başlarında atılır. O dönemlerde üretilen birçok cihaz, animasyonun icadında etkili olur.
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1877 yılında ise günümüzdekine benzer animasyonun ilk örneği praksinoskop isimli cihaz üretilir. Charles Emile Reynoud'ın Fransa'da icat ettiği praksinoskop, çizgi film makinesi olarak da isimlendirilir.
🔸 Dönen silindir şeklindeki cihazın iç yüzeyinde
resimler bulunur. Cihaz, tekerlekler tarafından döndürüldüğünde görüntüler birbirini takip eder ve böylece bir hareket dizisi oluşturulur.
↪ Animasyon, 20. yüzyılın başlarından itibaren yaygınlaşır. Bu dönemde animasyon stüdyoları kurulur ve böylece ilk çizgi filmler, sinema hayatına girmiş olur.
"ANİMASYON BİR KÜLTÜR ARACI"
🔸 Çeşitli mecralardan izlediğimiz animasyonlar, seyircisine bir şeyler
anlatmak, bilgi aktarmak ister. Özellikle çocukların ilgisini çeken çizgi filmler, geleneksel kültürümüzün gelecek nesillere ulaştırılması noktasında kilit rol oynar.
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Masal, destan ve efsaneler gibi çocuklara anlatılan sözlü kültür ürünleri, artık animasyonlara dönüşerek hem sözlü hem görüntülü şekilde izleyicisi ile buluşmaktadır.
🔸 Konu ile ilgili Ertan,
şeklinde konuşur. "Küçüklüğümüzde annelerimizin bize anlattığı masallar, şu anda çocukların artık tabletlerden, cep telefonlarından ya da farklı sosyal medya kanallarından dinlediği sesli ve daha distopik hikayelere dönüşmeye başladı. Türk toplumunun geleneksel anlayışının, ananevi dediğimiz o kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını kesinlikle savunuyorum. Çünkü bu bizim kültürümüz ve bunun devamı gerekiyor. Türk toplumunun hikaye ve masalları, gölge oyunları gibi farklı disiplinlerin günümüze aktarımı gerçekten çok önem arz ediyor"
Ananevi ne demek? Geleneksel.
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ÇİZGİ FİLMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
🔸 Çizgi film üretiminde dikkat edilmesi gereken belirli hususlar vardır. Bunların başında
estetik kaygı yani sanat eserini en güzel, en özgün ve iz bırakacak şekilde üretmek gelir.
🔸 Çizgi filmler, yalnızca sanatsal boyuttan ibaret değildir. Hedef kitlesi çoğunlukla
çocuklardan oluşan animasyonların üretiminde; sanat tarihi bilgisi, etik değerler, kültür, sosyoloji, mitoloji, felsefe, sanatın kendisine hakim olma ve okuyabilme yetisi önem arz eder.
🔸 Türk kültüründe animasyon üretmek için oldukça
zengin hikayeler olduğuna dikkat çeken Ertan, animasyonun tamamen hayal kurmak ile ortaya çıktığını belirtir ve sözlerine şöyle devam eder "Bunu eğer siz kendi toplumunuzdan çıkartırsanız, işte Türk mitolojisi, sosyolojisi, masallar, hikayeler gibi oradan inanılmaz farklı animasyonlar çıkabiliyor. Hem kültür aktarımı yapıyorsunuz hem de çocuklarınızın eğitimine katkıda bulunuyorsunuz aslında."