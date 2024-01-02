Çizgi film izlerken dikkat edilmesi gerekenler

ANİMASYON NEDİR?

🔸 Animasyon, diğer bir deyişle "canlandırma sineması"; resim ya da nesnelerin gözün yanılsaması özelliğinden yararlanılarak hareketli ve canlı oldukları izlenimi verilmesi işlemidir. Yani, devinimsiz nesnelerin devinimidir.

🔸 Animasyonun mucitlerinden Norman Mc Laren animasyonu; hareket eden çizimlerin değil, çizilenlerin hareketi sanatı olarak tanımlar.