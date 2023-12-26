2023'ün en çok okunan sinema içerikleri
Zaman hızla akıp giderken bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu süreçte siz kıymetli okuyucularımız için sinema dünyasına dair birbirinden farklı içerikler sunma gayretinde olduk. Çabalarımız, sizin yazılarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ile karşılık buldu. İşte, büyük bir emekle kaleme aldığımız haberlerimizden 2023'ün en çok okunan sinema içerikleri...
Giriş Tarihi: 26.12.2023
16:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
16:07
FİLİSTİN'İ ANLATAN 6 FİLM
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İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor. İşgal ortamında yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinliler, her gün ayrı bir vahşetle mücadele etmeye çalışıyor.
🔸 Yaşanan zulümlere karşı
sinema, büyük bir görev üstlenerek kitlelere ulaşmayı ve suskunluğu kamerası ile bozmayı hedefliyor. İşte biz de bu haberimizde sizler için Filistin'i anlatan filmleri derledik.
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USTASIZ USTANIN ESERİ "IŞIKLA KARANLIK ARASINDA"DAN ALINTILAR
🔸 Usta yönetmen
Lütfi Ömer Akad, çektiği filmler ile gelecek yönetmenlere örnek olmuştur. Kendine özgü film dili ile dikkat çeken yönetmen, sinemada gördüklerini, duyduklarını ve deneyimlerini "Işıkla Karanlık Arasında" isimli kitabında anlatır.
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Akad'ın sinema serüvenini anlatan eser, sinemacılar için önemli bir kaynak niteliğindedir.
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GELENEĞİ SİNEMAYA AKTARAN YÖNETMEN: DERVİŞ ZAİM
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Geleneksel sanatları filmlerine yansıtan yönetmen Derviş Zaim, özgün sinemacılardandır. İlk filmi 1996 yılında çektiği Tabutta Rövaşata'dır.
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Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken, Rüya, Gölgeler ve Suretler gibi birbirinden eşsiz yapımlara imza atan Zaim, sinemaya dair Fikriyat'a özel değerlendirmelerde bulundu.
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FİLM ANALİZİ: "KİRAZIN TADI"
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Kirazın Tadı, İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1997 yapımı filmidir. Tahran sokaklarında arabasıyla dolaşan Badi Bey'in yaşadıklarına odaklanır.
🔸 Arabada geçen diyaloglardan oluşan film, izleyecilerini
ölüm, varlık ve yaşam kavramlarını sorgulayacağı bir yolculuğa çıkarır. Sizler için Kiyarüstemi sinemasına yakın plandan bakacağınız Kirazın Tadı filminin analizini yaptık.
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SİNEMA TARİHİNİN BAŞLANGICI: TRENİN GARA GİRİŞİ
🔸 Sinemanın keşfedilmesinde etkili olan
icatlar neler? Hangi bilimsel gelişmeler sonucunda film endüstrisi ortaya çıktı?
🔸 Lumiere kardeşlerin icat ettiği
'cinematographe' ne işe yarar? Sinema tarihinin ilk filmi nedir? İşte bu haberimizde sinemanın adım adım gelişim serüvenini anlattık.
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