"Her filmde büyük büyük laflar etmek de şart değil, özgün bir dille insanı anlatmak yeter."

Lütfi Ömer Akad

✏ S.150

SİNEMA KARİYERİ

🔸 1950'lere kadar sinema, tiyatro çıkışlı yönetmenlerin egemenliğindedir. Böyle bir dönemde Akad, Türk sinemasının tiyatrodan bağımsız hale gelmesini sağlayan önemli isimlerden biri olur. 1950'de "Lüküs Hayat"ı, sonraki yıl "Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" filmlerini çeker.

🔸 1952 senesinde çektiği "Kanun Namına" filmi, yönetmenin başyapıtları arasında yer alır. Gerçek bir polisiye olay üzerine kurulu olan yapımla yönetmen, polisiye film furyasını başlatmış olur. Yazdığı "Işıkla Karanlık Arasında" isimli otobiyografi ile Türk sinemasının başlangıç ve gelişimini aktarır.

🔸 Halk masallarını sinemaya uyarlayan Akad, belgesel yönetmenliğinin yanı sıra senaryo yazarlığı da yapar. Çektiği "Yalnızlar Rıhtımı" ve "Hudutların Kanunu" filmleri Türk sinemasının önemli yapıtlarından olur.