Film analizi: "Kirazın Tadı"

🔸 Kiyarüstemi sineması hem görsel anlamda şiir tadında iken hem de sorgulattığı kavramlar ile filozofçadır. Her bir karesi fotoğraf tadında olan filmlerinde renk, ışık ve ses adeta ahenk içindedir.

🔸 Sinemanın filozofu olarak da anılan yönetmen, yapıtlarında hayat ve ölüm, gençlik ve yaşlılık, aşk ve ayrılık gibi karşıt duyguları bir araya getirerek sorgulatır.