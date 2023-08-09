Film analizi: "Kirazın Tadı"
İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1997 yapımı filmi Kirazın Tadı, Tahran sokaklarında arabasıyla dolaşan bir adamın hikayesini anlatır. Umutsuzluğun kıyısında aldığı radikal karar ile çıktığı yolda birçok insanla karşılaşır. Film, arabada geçen diyaloglardan oluşur. Sizin için Kiyarüstemi sinemasına yakın plandan bakarak "Kirazın Tadı" filminin analizini yaptık.
Giriş Tarihi: 10.08.2023
15:58
ABBAS KİYARÜSTEMİ SİNEMASI
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İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi, sadece yaşadığı coğrafyayı etkilemekle kalmamış, adını dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasına yazdırmıştır.
🔸 Sanatın
kendi köklerinin olduğu yerde büyüyeceğine inanan usta isim, İran kültürü ve milli duyguları ile yeteneğini birleştirerek eşsiz filmler ortaya koyar.
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🔸 Kiyarüstemi sineması hem görsel anlamda
şiir tadında iken hem de sorgulattığı kavramlar ile filozofçadır. Her bir karesi fotoğraf tadında olan filmlerinde renk, ışık ve ses adeta ahenk içindedir.
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Sinemanın filozofu olarak da anılan yönetmen, yapıtlarında hayat ve ölüm, gençlik ve yaşlılık, aşk ve ayrılık gibi karşıt duyguları bir araya getirerek sorgulatır.
🔸 Kiyarüstemi izleyenlerin kafasında
soru işaretleri oluşturmayı başarır ve sinemasında bunlara anlamlı cevaplar arar. Genellikle ne kendisi ne de seyredenlerin net bir cevap bulabildiği filmlerinde hayata karşı derin bir düşünce bulutu oluşturur.
🔸 Önemli ölçüde
belirsizlik içeren filmlerinde araba içerisinde geçen diyalog sahnelerine sıkça rastlanır. 1997 yılında çektiği Kirazın Tadı filmi, yönetmenin bu özelliğinin daha açılış sahnesinde görüldüğü ve film boyu sürdüğü bir yapımdır. Film, çoğunlukla araba içerisinde geçen çatışmalı diyaloglardan oluşur.
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KİRAZIN TADI
🔸 İran sinemasının önemli özelliklerinden biri olan
sadelik, Kiyarüstemi'nin filmlerinde de yer alır. Kiyarüstemi, basit, gündelik hikayelerden eşsiz filmler meydana getirir. Kirazın Tadı filminde de usta isim, intihar etmeyi düşünen bir adamın öyküsünü anlatır.
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Ahlak, intihar hakkı, yaşam ve merhamet kavramlarını sorgulatan film, Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülür.
🔸 Film,
Tahran topraklarında arabasıyla dolaşan orta yaşlı bir adamın hikayesini anlatır. Umutsuzluğa düşen Badii Bey, intihar etmek istemektedir.
🔸 Öldükten sonra
kendisini gömecek birini bulmak amacıyla sokak sokak amele arar gibi üzerine toprak atacak kişiyi arar.
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