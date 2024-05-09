Tarihi değiştiren 15 salgın hastalık

🔸 Diğer salgın semptomlarından farklı olarak bu veba salgınında el ve ayaklarda kangren görünüyordu. Veba öylesine yayıldı ki yaklaşık üç asır boyunca sürdü.

🔸 444 yılında İngiltere'ye ulaşan salgın var olan siyasi dengeyi değiştirdi. İngilizler Saksonlardan yardım istedi. Saksonlar da adanın hakimiyetini ele aldılar.

SALGINLARDA, SAVAŞLARDAN DAHA FAZLA İNSAN ÖLDÜ