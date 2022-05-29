Bir rüyanın fethi: İstanbul

Açma, ferahlatma manalarına gelen fetih, İslam'da çok önemli bir kavramı ifade eder. İslam tarihi boyunca fethedilen beldeler medeniyet yolculuğumuzun önemli birer durağı oldular. Pek çok açıdan mamur edilen şehirler huzuru ve güveni temsil ettiler. İslam medeniyeti bu şekilde şehirlerde tezahür etmiş oldu. Lakin bu şehirler arasında İstanbul'un yeri hep baş köşede oldu. Şehirler birer çiçek ise İstanbul daima bir çiçek bahçesi idi. Peki İstanbul'un fethi ne manaya geliyordu? İslam'da fetihten maksat ne idi?