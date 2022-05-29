Bir rüyanın fethi: İstanbul
Açma, ferahlatma manalarına gelen fetih, İslam'da çok önemli bir kavramı ifade eder. İslam tarihi boyunca fethedilen beldeler medeniyet yolculuğumuzun önemli birer durağı oldular. Pek çok açıdan mamur edilen şehirler huzuru ve güveni temsil ettiler. İslam medeniyeti bu şekilde şehirlerde tezahür etmiş oldu. Lakin bu şehirler arasında İstanbul'un yeri hep baş köşede oldu. Şehirler birer çiçek ise İstanbul daima bir çiçek bahçesi idi. Peki İstanbul'un fethi ne manaya geliyordu? İslam'da fetihten maksat ne idi?
Giriş Tarihi: 29.05.2022
14:05
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
14:07
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Müslümanlar olarak dünya ile kurduğumuz bağ, Hak Teala'nın kelamı ve Resulullah'ın (SAV) sünneti ölçüsü iledir. Bu bağ bizlere dünya hayatı ile alakadar mühim bilgiler verir.
◾ İslam tarihi de
bu müstesna bağın birbirinden kıymetli ve güzel tezahürleri ile doludur. İslam coğrafyası bugün fetihlerle açan bir çiçek bahçesini andırır.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?
◾ Almaktan ziyade
açmak manasına gelen fetih, bir şehri, beldeyi özgür kılmak, İslamlaştırmak gibi kavramlarla ifade edildiğinde İslam medeniyetinin gayesi ortaya çıkar.
◾ Müslümanlar tarih boyunca fethettikleri
şehirleri İslam ruhu ve düşüncesine uygun olarak açmış, ferahlatmış ve tarih sahnesine çıkartmışlardır.
Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde neler yazıyordu?
◾ Peki bunca fetih arasında
İstanbul'u simgeleştiren ve bir fetih ruhunun oluşmasını sağlayan altyapı ne idi? Bu suale cevap verdiğimizde meselenin esasını da kavramış oluyoruz.
◾ İstanbul kutsaliyeti bizzat
Efendimiz (SAV) tarfından bize bildirilen, stratejik bir şehir olmasının yanında bir dünya görüşünü de ifade eder.
İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi
◾ Tarihin belli dönemlerinde
Ruslar, Macarlar, Makedonlar, Farisiler, Avarlar, Venedikliler, Cenevizliler, Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatılan şehir sadece Latin istilasında düştü.
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Haçlı seferi için İstanbul'u konaklama noktası olarak kullanan Latinlerin şehri ele geçirmesi, tarihte görülen en büyük utanç vesikalarından biridir.
Haçlılar, İstanbul'u nasıl istila ettiler?
◾ Bu istila aynı zamanda
Batılıların Ortodoks Hıristiyanlara karşı olan küçümseyici ve aşağılayıcı bakış açısını da ortaya sermesi bakımından ehemmiyet arz eder.
◾ Avrupalılar aynı mezhepten olmayan
din ve kültür kardeşlerine karşı dahi zulüm ile yaklaştılar. Trabzon Rum İmparatorluğu katliamdan kaçan Bizans hanedanı tarafından bu tarihlerde kuruldu.
Fatih Sultan Mehmed'in divanından beyitler