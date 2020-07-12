Vakfiye nedir? Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde neler yazıyordu?

Zaman zaman farklılık gösterse de vakfiyeler mukaddime, asıl metin ve hatime kısımlarından oluşur. Mukaddime besmele ile başlar, Allah'a hamd ve peygambere övgü ile devam edilir. Ardından vakfiyeyi tesis eden kişiden bahsedilir. Asıl metin kısmında arazi ve gayrimenkullerin mahiyeti ve sınırları açık bir şekilde belirtilir. Vakfiyenin hâtimesinde ilgili ayet ve hadisler yazılır.

Vakfiyelerin bölümleri şöyledir:

Allaha hamd u senâ, vakfın ecr ü sevabı hakkında söylenen ayet ve hadisler

Vakf olunan mallar

Vakf olunan malların nasıl idare olunacağı

Gelirlerin sarf yeri

Vakfın kimler tarafından idare olunacağı

Hâkimin vakfın sıhhat ve lüzumuyla hükmü

Nihayet tarih ve belgenin üst tarafında hâkimin mührü

Ecdadımızın hayır niyetini barındıran Gaznevi Vakfiyesi