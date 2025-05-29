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İstanbul'un fethinde dikkat çekenler

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:24

Dünya tarihinde en çarpıcı olaylardan biri şüphesiz Konstantinopolis'in fethidir. Tarih 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde Fetihler Sultan'ı Mehmed Han ve Osmanlı donanması, Orta Çağ'ın kapanmasına ve Yeni Çağ'ın başlamasına neden olmuştur. İstanbul'un fethi; dünyadaki dengeleri değiştirmiş ve Türk-İslam devletlerinin her anlamda öne çıkmasına vesile olmuştur. İşte, böylesine büyük ses getiren olayda, dikkat çeken pek çok detay da bulunuyor. Bu detayları sizler için araştırdık.

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29 Mayıs 1453, Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün ne denli olduğunu tüm dünya, İstanbul'un fethi ile öğrenmiş oldu.

◾ Adına şiirler yazılan, marşlar ithaf edilen ve bir milleti cihan ve cihad aşkı ile yakan güzide şehir, tüm zorluklara rağmen fethedildi. Böylece 29 Mayıs 1453,Türk milletinin hafızasına altın harflerle nakşedildi.

Sekiz asırlık düş: İstanbul'un fethi

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YERALTI TÜNELLERİ

İstanbul'un fethinde fazlasıyla dikkat çeken olaylar ve yerler var. Bunlardan biri yer altına açılan tüneller. Osmanlı ordusundaki bir birim olan lağımcılar, savaş sırasında İstanbul'un merkezine çıkan tüneller kazmaya başlar.

◾ Açılan tünellerle şehre gizli bir şekilde ulaşılacak ardından çok güçlü, yıkılmaz denen Bizans surları yıkılacaktır. Fakat durum, planlandığı gibi ilerlemez.

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◾ Tarih 16 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde Bizans muhafızları yerin altından gelen sesleri fark eder. Osmanlı askerlerinin yer altında bir tünel hazırlığında olduğunu öğrenirler ve Bizans muhafızları da tünel kazmaya başlar.

◾ Bir zaman sonra yer altında karşılaşırlar ve Bizanslılar tüneli ateşe verir. Bu olayda Osmanlı birliğinden olan lağmacıların çoğu şehit olur. Sonu beklendiği gibi bitmese de bu olay, İstanbul'un fethinde önemli bir rol oynar ve tarih sayfalarında yerini alır.

Bir rüyanın fethi: İstanbul

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HALİÇ'E ÇEKİLEN ZİNCİR

◾ İstanbul'un fethinde, akıllara kazınan bir nesne var, zincir. Fatih Sultan Mehmed, 23 Mart 1453 tarihinde Edirne'den İstanbul'a fetih için yola çıkar. Haberi alan Bizans İmparatoru Konstantin, Haliç surlarının diğer surlara göre daha zayıf olduğunu bildiğinden harekete geçer.

Haliç körfezine girişin engellenmesi gerektiğini düşünür. İmparatorun emri üzerine Cenovalı Bartolomeo Soligo, 2 Nisan günü, Sarayburnu'ndaki Kentenarion Kulesi ile Galata Kulesi arasındaki dar boğaza zincir çektirir.

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◾ Devasa büyüklükte dökülen zincirler, baklalar halinde yapılmış. Eni 18 boyu ise 50 santimetre olup her bir baklası yaklaşık 14 kilogram ağırlığındadır. Bu zincirlerin su üzerinde durması ise büyük dubalar sayesinde sağlanmış.

Haliç; en dar yerinden devasa zincirlerle kapatılmış, on savaş gemisi de bu zincirleri korumak ve gerekli durumlarda taarruza geçmesi için bekletilmiş. Böylece ecdadımızın su yolu kapatılmış. Bu haberi alan Fetihler Sultanı Mehmed Han, 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, gemilerini karadan Haliç'e indirmeye karar vermiş.

Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler

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