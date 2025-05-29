İstanbul’un fethinde dikkat çekenler

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◾ 29 Mayıs 1453, Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün ne denli olduğunu tüm dünya, İstanbul'un fethi ile öğrenmiş oldu.

◾ Adına şiirler yazılan, marşlar ithaf edilen ve bir milleti cihan ve cihad aşkı ile yakan güzide şehir, tüm zorluklara rağmen fethedildi. Böylece 29 Mayıs 1453,Türk milletinin hafızasına altın harflerle nakşedildi.