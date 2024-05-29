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Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler

İstanbul, Fatih Sultan Mehmed ve beraberindeki şanlı askerlerimiz tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. Sevgili Peygamberimizin (SAV) hadis-i şerifinden kaynaklı bu tarihi olay, bütün İslam aleminde büyük bir yankı uyandırdı ve bazı şairlerimizin mısralarına bu coşku en güzel şekilde yansıdı. Sizler için fethin şiir vadisindeki en güzel akisleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:32
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FETİH MARŞI
FETİH MARŞI

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Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek...
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek...
Yürü: "Hala, ne diye oyunda oynaştasın?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden...
Senin de destanını okuyalım ezberden...
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...
Elde sensin, dilde sen... Gönüldesin, baştasın:
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

Arif Nihat Asya

Şüheda Kuyusu: Osmanlı'nın İstanbul'da bilinen ilk şehitliği

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FETİH ZAMANI
FETİH ZAMANI

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Havanın mavisinde, denizin yeşilinde
Bir türkü, Orta Asya'dan beri duymuşuz.
Anamızın sütünden bayraklara kadar
Yüce fetihle büyümüşüz. Yakmış gecemizi yıldızlar
Burçlardan yana uyanmışız.
Bir yazı gibi tepeler alnında
Yazılmışız, silinmişiz.
Nur ile kuvvet ile aşk ile
Kaderin büyüsünü bozmuşuz.
Görmüşüz suretini güzelliğin
Koca feleklere görünmüşüz.

Cihanın yarısı gök;
Önünde şehit şehit durmuşuz,
Cihanın yarısı İstanbul
Almışız.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

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İSTANBUL’UN FETHİ
İSTANBUL’UN FETHİ

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Aştık geçilmez dağlar üstünden
Öyle vakur, öyle heybetli
Vardık ot bitmeyen vadilere
Ayağımız değdi yeşerdi!

Gönlümüzde büyüklüğü Asya'nın
Yıktı köhneliğini orta zamanın
Zamanın karanlığı ortasında
Şimşek örneği parlayan kılıcımız
Nur yağdırdı aydınlık yeni günlere
Eskilik, karanlık düşüverince yere,
Dağlar, denizler misali,
Yol verdi gemilere!

Sustu kulakları tırmalayan çan;
Burca bayrak dikince Ulubatlı Hasan!

İbrahim Minnetoğlu

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

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BİZANS GÖRÜNDÜ KARŞIDAN
BİZANS GÖRÜNDÜ KARŞIDAN

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Geldik surların önüne,
İçimizde garip bir sevinç
Tamamlamışız vuslatın tadını
Böyle hiç.

Yeditepe kardeş kardeş gülümser,
Boğazın mavi rüzgârları,
Bir esinti sarhoşluğu içinde
İstanbul sizin der.

Arif Hikmet Par

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İSTANBUL’UN FETHİ
İSTANBUL’UN FETHİ

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Gün batmada İstanbul'un üstünde Haliçten,
Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten.
Durgunlaşıp engin, silinirken kırışıklar,
Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar...
Bir penbe bulut bağrı delinmiş kanamakta,
Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta.
Altındır ufuk çizgisi, altındır akisler,
Altın tozlu hainde iner her yana sisler...
Durgun sular üstünde kesik vakvakalarla,
Uçmakta gümüş martılar, altın gagalarla.
Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu,
Camilerin andırmada mermerleri tuncu
Kandır dağılan şimdi günün battığı terden,
Kandır sızan etrafa alev pencerelerden.
Kandır görünen Fatihin altın aleminde,
Fethin yine İstanbul o en kanlı deminde:

Orhan Seyfi Orhon

Fetih suresi

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