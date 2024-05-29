Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler
İstanbul, Fatih Sultan Mehmed ve beraberindeki şanlı askerlerimiz tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. Sevgili Peygamberimizin (SAV) hadis-i şerifinden kaynaklı bu tarihi olay, bütün İslam aleminde büyük bir yankı uyandırdı ve bazı şairlerimizin mısralarına bu coşku en güzel şekilde yansıdı. Sizler için fethin şiir vadisindeki en güzel akisleri bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 29.05.2024
12:30
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
12:32
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Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek... Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek... Yürü: "Hala, ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın! Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden... Senin de destanını okuyalım ezberden... Haberin yok gibidir taşıdığın değerden... Elde sensin, dilde sen... Gönüldesin, baştasın: Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
Arif Nihat Asya
Şüheda Kuyusu: Osmanlı'nın İstanbul'da bilinen ilk şehitliği
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Havanın mavisinde, denizin yeşilinde Bir türkü, Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar Yüce fetihle büyümüşüz. Yakmış gecemizi yıldızlar Burçlardan yana uyanmışız. Bir yazı gibi tepeler alnında Yazılmışız, silinmişiz. Nur ile kuvvet ile aşk ile Kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini güzelliğin Koca feleklere görünmüşüz.
Cihanın yarısı gök; Önünde şehit şehit durmuşuz, Cihanın yarısı İstanbul Almışız.
Fazıl Hüsnü Dağlarca
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Aştık geçilmez dağlar üstünden Öyle vakur, öyle heybetli Vardık ot bitmeyen vadilere Ayağımız değdi yeşerdi! Gönlümüzde büyüklüğü Asya'nın Yıktı köhneliğini orta zamanın Zamanın karanlığı ortasında Şimşek örneği parlayan kılıcımız Nur yağdırdı aydınlık yeni günlere Eskilik, karanlık düşüverince yere, Dağlar, denizler misali, Yol verdi gemilere! Sustu kulakları tırmalayan çan; Burca bayrak dikince Ulubatlı Hasan!
İbrahim Minnetoğlu
İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi
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Geldik surların önüne, İçimizde garip bir sevinç Tamamlamışız vuslatın tadını Böyle hiç.
Yeditepe kardeş kardeş gülümser, Boğazın mavi rüzgârları, Bir esinti sarhoşluğu içinde İstanbul sizin der.
Arif Hikmet Par
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Gün batmada İstanbul'un üstünde Haliçten, Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten. Durgunlaşıp engin, silinirken kırışıklar, Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar... Bir penbe bulut bağrı delinmiş kanamakta, Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta. Altındır ufuk çizgisi, altındır akisler, Altın tozlu hainde iner her yana sisler... Durgun sular üstünde kesik vakvakalarla, Uçmakta gümüş martılar, altın gagalarla. Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu, Camilerin andırmada mermerleri tuncu Kandır dağılan şimdi günün battığı terden, Kandır sızan etrafa alev pencerelerden. Kandır görünen Fatihin altın aleminde, Fethin yine İstanbul o en kanlı deminde:
Orhan Seyfi Orhon
Fetih suresi