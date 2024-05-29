Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler

İstanbul, Fatih Sultan Mehmed ve beraberindeki şanlı askerlerimiz tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. Sevgili Peygamberimizin (SAV) hadis-i şerifinden kaynaklı bu tarihi olay, bütün İslam aleminde büyük bir yankı uyandırdı ve bazı şairlerimizin mısralarına bu coşku en güzel şekilde yansıdı. Sizler için fethin şiir vadisindeki en güzel akisleri bir araya getirdik.