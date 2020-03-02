Fetih suresi Türkçe okunuşu ve anlamı! Fetih suresi fazileti...
Fetih suresi, hicretin altıncı yılında nazil oldu. Bu sureyle yüce Allah, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu. Peygamber Efendimiz bu sure için "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi" buyurdu. Peki, Fetih suresi nedir? Fetih suresi Kur'an'da kaçıncı sayfadadır? Fetih suresinin faziletleri nelerdir? Fetih suresi Arapça ve Türkçe okunuşu…Fetih suresi meali… Fetih suresi oku ve dinle…
Giriş Tarihi: 02.03.2020
13:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
14:25
FETİH SURESİ NASIL NAZİL OLDU?
Fetih Suresi de hicretin 6. yılında, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, bir gece Mekke yakınlarında, Cum'a suresinden sonra, Maide'den önce nazil oldu.
FETİH SURESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hz. Peygamber bir seferinde gece yürürken yanında bulunan Hz. Ömer kendisine bir soru yöneltti; üç kere tekrarladığı halde cevap alamayınca üzüntü ve endişe içinde yanından uzaklaştı.
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI NEDİR?
Hz. Ömer, kendisi hakkında bir ayet gelmesinden korktu. Biraz sonra ona Hz. Peygamber'in kendisini çağırdığı duyuruldu. Yanına gelince Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'e, yeni geldiğini bildirdiği Fetih Suresinin ilk ayetlerini okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).
Başka bir rivayete göre de Hz. Ömer oldukça heyecanlı ve sert bir üslupla Peygamberimize birkaç kere, "
Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı barışın yapıldığını" sormuş, " Ben Allah'ın elçisiyim, O, elçisini mahcup etmeyecektir" cümlesinden başka cevap alamamıştı.
Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz, Ömer'i çağırdı ve kendisine hem sulhun bir fetih olduğunu açıkladı hem de yeni gelmiş olan Fetih suresinden bir miktar okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/5; Müslim, "Cihâd", 94)
Fetih Suresi, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu.
FETİH SURESİNİN
TEFSİRİ İÇİN TIKLAYIN
FETİH SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?
Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır
; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1). : "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"
Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
"
Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."
Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahü Anh) dedi ki: "Resulullah (sav)'i Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm."
(Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir'ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)
Resulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah'u Teala onu bütün sene korur."
Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61