Fetih suresi Türkçe okunuşu ve anlamı! Fetih suresi fazileti...

Fetih suresi, hicretin altıncı yılında nazil oldu. Bu sureyle yüce Allah, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu. Peygamber Efendimiz bu sure için "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi" buyurdu. Peki, Fetih suresi nedir? Fetih suresi Kur'an'da kaçıncı sayfadadır? Fetih suresinin faziletleri nelerdir? Fetih suresi Arapça ve Türkçe okunuşu…Fetih suresi meali… Fetih suresi oku ve dinle…