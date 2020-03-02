Fetih suresi Türkçe okunuşu ve anlamı! Fetih suresi fazileti...

Hz. Ömer, kendisi hakkında bir ayet gelmesinden korktu. Biraz sonra ona Hz. Peygamber'in kendisini çağırdığı duyuruldu. Yanına gelince Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'e, yeni geldiğini bildirdiği Fetih Suresinin ilk ayetlerini okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Başka bir rivayete göre de Hz. Ömer oldukça heyecanlı ve sert bir üslupla Peygamberimize birkaç kere, "Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı barışın yapıldığını" sormuş, "Ben Allah'ın elçisiyim, O, elçisini mahcup etmeyecektir" cümlesinden başka cevap alamamıştı.

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz, Ömer'i çağırdı ve kendisine hem sulhun bir fetih olduğunu açıkladı hem de yeni gelmiş olan Fetih suresinden bir miktar okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/5; Müslim, "Cihâd", 94)

Fetih Suresi, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu.

FETİH SURESİNİN