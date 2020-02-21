Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması’nın maddeleri…

Hz. Peygamber, gördüğü bir rüya üzerine, ashabını umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine bin dört yüz sahabe ile hicretin altıncı altıncı yılında Zilkâde ayının birinci pazartesi günü Mekke'ye hareket ettiler.

PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLER

Umreye amaçlı yola çıktıkları için yanlarına sadece yolcu silahı ve yetmiş kadar kurbanlık deve aldılar. Hz. Ömer:

"Yâ Resûlallâh! Ebû Süfyân ve adamlarının bize saldırmalarından endişe etmiyor musunuz? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silâhlarımızı alsak olmaz mı?" diye sordu. Allah Resulü:

"Bilmiyorum! Ben umreye niyetlenmiş iken silah taşımak istemem!" buyurdu. (Vâkıdî, II, 573)