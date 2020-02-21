Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması’nın maddeleri…
Hudeybiye Antlaşması, İslam tarihinin dönüm noktasını oluşturdu. Peygamber Efendimiz ve sahabeler, umre yapmak için çıktığı yolcukta müşriklerin engellemesiyle karşılaştı. Burada Müslümanların Peygamber Efendimize gösterdikleri bağlılık, yüce Allah'ın rızasını kazanmalarına vesile oldu. Peki, Rıdvan biatı nedir? Hudeybiye Antlaşması ne zaman yapıldı? Hudeybiye Antlaşması kaç yıl sürdü? Hudeybiye Barış Antlaşması niçin yapıldı? Hudeybiye Antlaşmasının önemi nedir? Fetih suresi nasıl nazil oldu? Hudeybiye Antlaşması'nın maddeleri…
Giriş Tarihi: 21.02.2020
16:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
09:28
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI NEDİR?
Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 628 yılında imzalanan barış antlaşması Hudeybiye olarak adlandırıldı. Antlaşma adını yakınlarda bulunan Hudeybiye köyünden aldı. Bu antlaşma ile Mekkeliler İslam Devleti'ni hukuken tanıdı.
Harem âlemlerinden birinin dikildiği Hudeybiye, Mekke'de bulunanların ihrama girdiği yerlerden biriydi. Bu antlaşma,
İslam tarihinin dönüm noktalarından biriydi.
TARİHTEKİ İLK YAZILI ANAYASA
PEYGAMBER EFENDİMİZ HUDEYBİYE’YE NEDEN GİTTİ?
Hz. Peygamber, gördüğü bir rüya üzerine, ashabını umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine
bin dört yüz sahabe ile hicretin altıncı altıncı yılında Zilkâde ayının birinci pazartesi günü Mekke'ye hareket ettiler.
PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLER
Umreye amaçlı yola çıktıkları için yanlarına sadece yolcu silahı ve yetmiş kadar kurbanlık deve aldılar. Hz. Ömer:
"
Yâ Resûlallâh! Ebû Süfyân ve adamlarının bize saldırmalarından endişe etmiyor musunuz? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silâhlarımızı alsak olmaz mı?" diye sordu. Allah Resulü:
"Bilmiyorum!
Ben umreye niyetlenmiş iken silah taşımak istemem!" buyurdu. (Vâkıdî, II, 573)
“MUHAKKAK ALLAH VAADİNİ YERİNE GETİRECEKTİR”
Hudeybiye civarında Peygamber Efendimizin devesi Kasva'nın burada çökmesi üzerine Müslümanlar kamp kurdu. Huzâa kabîlesi reisi Budeyl, kabilesinden bir grupla çıkageldi. Mekkelilerin savaş için hazırlıklarından bahsetti.
Peygamber Efendimiz, geliş amaçlarını anlatarak şöyle buyurdu:
"Biz kimseyle harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullâh'ı ziyarettir, umredir. Harp Kureyş'i yıpratmış ve onlara çok zarar vermiştir. İsterlerse (aramızdaki çarpışmayı bırakmak için) onlarla belli bir müddet antlaşma yapalım. Bu durumda onlar benimle insanların arasından çekilirler. Eğer ben diğer insanlara galip gelirsem, isterlerse insanların girdikleri İslam'a Kureyşliler de girerler. Şayet ben galip gelemezsem (Kureyşliler benimle savaşmak zahmetinden kurtulup) rahata ererler. Şayet Kureyş bu teklifimi kabul etmezse, vallahi ben, bu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar savaşacağım. Muhakkak Allah vaadini yerine getirecektir."
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU SIRASINDA GERÇEKLEŞEN MUCİZELER
Mekkeli müşrikler, sadece umre amacıyla Mekke'ye gelen Müslümanların şehre girmesine müsaade etmedi. Müşrikler, henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid'in kumandasında 200 kişilik bir süvari birliğini Gamîm mevkiine gönderdi.
Peygamber Efendimiz, savaşmaya değil umre amacıyla niyetiyle geldikleri anlaşılsın diye ele geçirilen müşrikleri serbest bıraktı.
MÜSLÜMANLARIN İLK SAVAŞI
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HZ. OSMAN’A BUYRUĞU
Peygamber Efendimiz,
Hz. Osman'ı elçi olarak Mekke'ye yolladı. "Kureyşlilere git! Onlara haber ver ki, biz buraya hiç kimse ile çarpışmak için gelmedik! Biz ancak şu Beytullâh'ı ziyaret için, onun haremliğine riayet ve tazim ederek geldik. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesecek ve döneceğiz! Sonra onları İslâm'a da dâvet et!" buyurdu.
KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN İKİ BÜYÜK SAVAŞ
Efendimiz, aynı zamanda Mekke'de bulunan bütün müminlerle görüşmesini, Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemesini, Mekke'de imanın açığa vurulacağı günün yaklaştığını haber vermesini de emir buyurdu.
(İbn-i Sa'd, II, 97; İbn-i Kayyım, III, 290)