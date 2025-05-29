Sekiz asırlık düş: İstanbul’un fethi

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▪ İstanbul'un fethini diğer fetihlerden ayıran en büyük amil Allah Resulü (SAV) tarafından müjdelenmesi ve Müslümanlara bir ufuk olarak sunulmasıydı. O ufuk sebebiyle İslam akınları asırlarca İstanbul'un surlarına dayanmıştı.

▪ 1453 yılından itibaren iki asrı geçen akınlar boyunca İslam fetihleri Orta Avrupa'nın kapısı olan Viyana'yı iki kere çalmış, bölgede pek çok kimsenin gönülleri feth olunmuştu.

FETİHTEN SONRA İSTANBUL'UN İMARI