Sekiz asırlık düş: İstanbul'un fethi
572 sene önce gerçekleşen İstanbul'un fethi bugün hala diri. Osmanlı Sultanı II. Mehmed'i Fatih yapan kutlu fethin arkasında ise Allah Resulü'nün (SAV), "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifi bulunmakta. Sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil gönüllerin de kazanılması anlamına gelen fetih kavramı ve İstanbul'un fethini araştırdık...
💠Resulullah (SAV) buyurdu:
"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden ordu ne güzel ordudur"
(İbn Hanbel, IV, 335)
💠"Belde-i tayyibe-i Kostantıniyye ki, Bağ-ı İrem andan bir kaşe ve Sareyya-tak bostanında bir kemterin huşedir, ismi ve resmi ile illerde meşhur ve dillerde mezkar ve kutub-i tevarihde mesturdur. Ne vechi vardır ki, anun gibi menzil-i şerif ve makam-ı latif benim vasat-ı memleketimde ve arsa-i vilayetimde olub, dahi eyyam-ı devletimde küfr ocağı ve bağiler yatağı ve tağiler turağı ola? El-hasıl niyyetim ve himmetim anun üzerine mukarrer ve musammem olmuşdur."
Fatih Sultan Mehmet Han
▪ İstanbul'un fethini diğer fetihlerden ayıran en büyük amil Allah Resulü (SAV) tarafından müjdelenmesi ve Müslümanlara bir ufuk olarak sunulmasıydı. O ufuk sebebiyle İslam akınları asırlarca İstanbul'un surlarına dayanmıştı.
▪ 1453 yılından itibaren iki asrı geçen akınlar boyunca İslam fetihleri Orta Avrupa'nın kapısı olan Viyana'yı iki kere çalmış, bölgede pek çok kimsenin gönülleri feth olunmuştu.
▪ Nice sultanın rüyalarını süsleyen İstanbul, Roma İmparatorluğun doğu kısmı olarak bilinen Bizans'ın merkeziydi. Şehir sadece siyasi bir başkent olmanın ötesinde bir medeniyet başkenti olarak da kabul ediliyordu.
▪ Onun için genç Sultan II. Mehmed Han'ın zor fethi günümüzde de idrak edilmekte ve bir fetih fikri oluşmasına zemin hazırlamakta. Öyle ki Fatih sıfatı pek çok hükümdar için kullanılsa da akıllara ilk olarak Osmanlı Sultanı II. Mehmed gelmekte.
▪ Allah Resulü (SAV) hayatta iken başlayan İslam fetihlerinin en büyük alameti farikası fethedilen bölgelerin mamur edilmesiydi. Yani ele geçirilen her toprak parçası imar ediliyor, ahalinin kalpleri fethediliyordu.
▪ Avrupalı Hristiyanların önderi olan papaların dini sebeplerle başlattıkları Haçlı Seferleri pek çok önemli bölgeyi yok ettiği gibi dünya tarihine adını kanla yazdırmıştı. Oysa ki İslam fetihleri insanlara huzur, beraber yaşama kültürü ve hoşgörü getirmişti.
DÜNYA TARİHİNİN EN TRAJİK OLAYLARINDAN BİRİ: ÇOCUK HAÇLI SEFERLERİ
▪ Anadolu'nun fethi de tam da bu durum üzerine gerçekleşmişti. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan Anadolu'ya girmeden önce Hace Ahmed Yesevi'nin yetiştirdiği dervişler eliyle Anadolu halkı İslam'ın kucaklayıcı yönüyle tanışmıştı.
▪ Malazgirt Savaşı'nın ardından bölgede yaşanan hızlı İslamlaşma bunun bir sonucuydu. İstanbulûn fethinin ardından şehir ahalisi Müslümanlarla uyum sağlamış ve emsalsiz bir beraber yaşama kültürü tesis etmişti.
HAÇLILAR, İSTANBUL'U NASIL İSTİLA ETTİLER?