İtikatta Sözün Özü'nden alıntılar

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Madde ezelidir. Şekil ve a'râzlar ise sonradan var olup ebede kadar madde üzerinde döner dolaşırlar. Su, hararet sebebiyle havaya döner. Hava da hararet sebebiyle ateşe döner. Böylece diğer unsurlar da halden hale girerler. Onların sonradan meydana gelen karışımlarından madenler, bitkiler ve hayvanlar oluşur.

İmam Gazali