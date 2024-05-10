İtikatta Sözün Özü'nden alıntılar

İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkirlerden olan İmam Gazali, kaleme aldığı eserler ile ümmete ışık olmuş, verdiği dersler ile "ehl-i sünnet" dışı akımlara karşı ana gövdeyi kuvvetlendirmiş bir İslam alimidir. Gazali, "İtikatta Sözün Özü" adlı eserinde itikadi konulara dair ilâhî sırları açıklamış, bu sahada bilgi sahibi olmak isteyenlere kıymetli bilgiler aktarmayı hedeflemiştir. "Hüccetül'l İslam" sıfatıyla anılan Gazali'nin "İtikatta Sözün Özü" isimli kitabından sizler için alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 10.05.2024
10:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:27