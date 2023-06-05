Film analizi: "Baran"

FİLMİN TEMASI

🔸 "Baran", İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin 2001 yapımı filmidir. Yönetmen, İran'ın önemli sorunlarından biri olan Afgan mülteci konusunu ele alır. Baran, Mecidi'nin en toplumsal yapıtı olarak görülür.

🔸 Ünlü yönetmen, verdiği bir röportajda Baran filmine dair şu ifadeleri kullanır: "Biliyorsunuz göçmen hayatı çok zor, boşluklar ve zafiyetlere dolu bir hayattır. Onların toplumsal, ekonomik ve sosyal sıkıntıları var. Bu durum onları başkalarının istismar etmesine yol açıyor. Doğal olarak hem göçmenler hem o ülkede yaşayan halk arasında sorunlar, sıkıntılar kendisini göstermeye başlıyor, gittikçe derinleşiyor ve nihayet göçmen toplumu ve yerli toplumun arasında bir tür güvensizlik ortamı oluşuyor. Şimdi burada görev bize düşüyor, hem sanatçılara hem medyaya. Bizim bu denklemi yeniden kurmamız için olaya dahil olmamız ve sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Biz bu sıkıntıları halka açıklamalıyız. Tekrar yeni bir denklemin kurulabilmesi doğrultusunda hatırlatmak isterim ki göçmen de insandır ve onun bütün insani haklarını korumamız ve her tür darbeye karşı savunmamız gerekir. Bu göç dalgasıyla gelen insanların sorunları var. Biz bütün bu sorunları dikkate almalıyız."

🔸 Teması aşk, işçi meselesi ve yoksulluk üzerine kurulu olan film, inşaatta çalışan Azeri genç Latif ile Afgan Rahmet'in yaşadıklarını anlatır.

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