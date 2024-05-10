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Mehmet Akif İnan'ın "Mirası Kuşanmak" eserinden alıntılar

Edebiyatımızın seçkin isimlerinden, "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan, kaleme aldığı deneme ve düşünce yazılarıyla Müslümanlara önemli hizmetler etmiş bir fikir işçisiydi. Yedi Güzel Adam'ın eğitimcisi olan İnan, hayatı boyunca İslam kültür ve medeniyetinin izlerini süren bir araştırmacı, fikir denizinde yol alan bir kalemşor oldu. İnan, "Mirası Kuşanmak" eserinde çağ karşısındaki Müslümanların zihin haritasını çiziyor. Sizler için Mehmet Akif İnan'ın "Mirası Kuşanmak" kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 13:00
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Gayrette hasbilik ve samimiyet, yalnız inanmakla mümkündür.

Mehmet Akif İnan

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Din; sonsuz bir kurtuluşa açılan büyük bir kapı… Felsefe; kapılar önünde körlük ve boşboğazlıklar…

Mehmet Akif İnan

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Bilmek, ama neyi bilmek? "Her şeyin ilmi, cehlinden üstündür." ölçüsünü unutmayarak "Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini bildir." duasını, Yüce Peygamberimize uyarak biz de yapmalıyız.

Mehmet Akif İnan

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Müslüman, Allah'tan korkar. Bu yüzden elinden, dilinden kimseye zarar gelmez. Eğriye eğri, doğruya doğru der. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışır.

Mehmet Akif İnan

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Müslüman yenilmez, Uhud Savaşı'na hangi Müslüman yenilgi gözüyle baktı? Bedir Savaşı nasıl parlak bir zaferse Uhud da o zaferi tamamlayan hikmetli bir derstir, bir imtihandır.

Mehmet Akif İnan

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