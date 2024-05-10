Mehmet Akif İnan'ın "Mirası Kuşanmak" eserinden alıntılar

Edebiyatımızın seçkin isimlerinden, "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan, kaleme aldığı deneme ve düşünce yazılarıyla Müslümanlara önemli hizmetler etmiş bir fikir işçisiydi. Yedi Güzel Adam'ın eğitimcisi olan İnan, hayatı boyunca İslam kültür ve medeniyetinin izlerini süren bir araştırmacı, fikir denizinde yol alan bir kalemşor oldu. İnan, "Mirası Kuşanmak" eserinde çağ karşısındaki Müslümanların zihin haritasını çiziyor. Sizler için Mehmet Akif İnan'ın "Mirası Kuşanmak" kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.