Tataristan'ın sembol camileri
Müslümanlar dini ve dünyevi hayatlarını Allah Teala'nın emirlerine uygun olarak tanzim etmeye çalışırlar. Bunun güzel bir yansıması olarak tarih boyunca İslam'ın ulaştığı diyarlar mamur oldu. Asya'nın en güzel beldelerinden olan Tataristan da farklı tarihlerde birbirinden güzel camiler inşa edildi. Binlerce Müslüman bu harikulade ibadethanelerde Hak Teala'ya yöneldi. Tataristan'ın sembol camilerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 10.05.2024
12:55
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
14:15
TÜRK-İSLAM MERKEZLERİNDEN BİRİ: TATARİSTAN
🔹 Günümüzde
Rusya sınırları içinde özerk bir cumhuriyet olarak var olan Tataristan, tarih boyunca büyük mücadelelerin merkezinde yer almıştır.
🔹 Daha çok
ve birçok Tatar, Başkurt Türkleri 'un yaşadığı bölgede; Rus gibi topluluklarda yaşam sürer. İslam'ın yaygın olduğu bu topraklarda birbirinden güzel sembol camiler de vardır. Bunlardan biri de Çuvaş, Mari, Udmurt Tübenkama eyaletindeki, 'dir. Tübenkama Camii
Tübenkama nerede?
Nijnekamsk olarak da adlandırılan Tübenkama, Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan Cumhuriyeti'nin şehridir. 1966 yılında kurulan ve Avrupa'nın en büyük kimya fabrikasından biri olan Nijnekamskneftehim adlı fabrika, Tübenkama ilinde yer alır.
TÜRKİSTAN'IN GÖZBEBEĞİ 10 CAMİ
📍TÜBENKAMA CAMİİ
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, Tübenkama Camii Tataristan'da yaşayan Müslümanlar için bir kompleks olarak görülür. İçinde; gibi temel ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak yerler bulunur. medrese, kütüphane, otel ve helal market
🔹 Cami,
yılları arasında inşa edilmiş ve şehrin kuruluşunun 1989 ile 1996 30. yılında hizmete açılmıştır. Yapının tasarımını Sabitov isimli tasarımcı yapmıştır, mimarı ise Makuev'dir.
📍 BEYAZ CAMİİ
🔹 Tataristan'a bağlı
Bolgar kentinin simgesi olan Beyaz Camii, 21.yüzyılın başlarında inşa edilir. Ak Camii, mimari olarak Taç Mahal'e benzemektedir.
🔹 Beyaz mermerden inşa edilen kompleks,
İtalya'dan getirilerek tamamlanır. 1200 ton taş İslam'da insan ve hayvan simgelerinin yasak olduğundan duvarlar geleneksel oryantal desenlerle ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle bezelidir.
Bolgar nerede?
Bolgar şehri, Divân-ı Lügati't-Türk'te; "Bulgar" olarak geçer. Manası, "herkesçe tanınmış olan bir Türk şehri" olarak tanımlanmıştır.
TATARLARIN GÜNLÜK HAYATTAKİ TEZAHÜRLERİ: MANİLER
🔹 Ak Camii, Tataristan'da
İslamî motiflerin net olarak gözlemlendiği bir yapı olması bakımından önemlidir. 1905 yılında Orenburg başimamı, hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkar.
🔹 Dönüş yolunda
Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid, başimamı İstanbul'a davet eder ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) sakalından bir kısmını, Rusya'daki Müslümanların görmesi adına başimama verir. günümüzde Sakal-ı şerif Beyaz Camii'de yer almaktadır.
📍KUL ŞERİF CAMİİ
🔹 Tataristan'ın Kazan şehrinde yer alan cami,
Kazan Kremlin Sarayı'nın içerisindedir. Bu cami, ülkede İslam'ın ve devletin yeniden doğuşunun bir sembolüdür. Adını Korkunç İvan'ın Kazan'a saldırısı sırasında hanlığı savunurken hayatını kaybeden Kazan Hanlığı'nın imamı Kul Şerif'ten alır.
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Orijinali 16. yüzyılda inşa edilen bugünkü hali ise 2005'te tamamlanan cami, üst ve alt olmak üzere iki platform üzerinde bulunur. Üstü dini törenler, altı ise müze olarak kullanılmaktadır.
TATARİSTAN'DAN OSMANLI'YA UZANAN ŞİFALI ELLER