Tataristan'ın sembol camileri

TÜRK-İSLAM MERKEZLERİNDEN BİRİ: TATARİSTAN

🔹 Günümüzde Rusya sınırları içinde özerk bir cumhuriyet olarak var olan Tataristan, tarih boyunca büyük mücadelelerin merkezinde yer almıştır.

🔹 Daha çok Tatar, Başkurt Türkleri ve birçok Rus'un yaşadığı bölgede; Çuvaş, Mari, Udmurt gibi topluluklarda yaşam sürer. İslam'ın yaygın olduğu bu topraklarda birbirinden güzel sembol camiler de vardır. Bunlardan biri de Tübenkama eyaletindeki, Tübenkama Camii'dir.

Tübenkama nerede?

Nijnekamsk olarak da adlandırılan Tübenkama, Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan Cumhuriyeti'nin şehridir. 1966 yılında kurulan ve Avrupa'nın en büyük kimya fabrikasından biri olan Nijnekamskneftehim adlı fabrika, Tübenkama ilinde yer alır.