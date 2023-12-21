Tataristan'dan Osmanlı'ya uzanan şifalı eller
Dünya, 1912 ve 1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları'nda Türk kadının gücüne şahit olmuştur. Tataristan'ın başkenti Kazan'dan yola çıkan; Ümmü Gülsüm Kemalova, Petersburglu Rukiye Yunusova, Taşkentli Meryem Yakubova ve Rostoflu Meryem Pataşova isimli dört Türk kızı, özlemini duyduğu Osmanlı topraklarına cephe gerisinde Türk askerine yardım etmek için yola koyulurlar. İşte, Türk kızlarının verdiği örnek mücadele...
Giriş Tarihi: 21.12.2023
16:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
17:15
BEŞ ASIR BOYUNCA OSMANLI HAKİMİYETİNDEYDİ
◾ Balkanlarda beş asır boyunca Osmanlı'nın bir parçası olarak varlıklarını koruyan
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karabağ; Devlet-i Aliyye'ye baş kaldırır.
◾ Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan topraklarda çıkan anlaşmazlık,
8 Kasım 1912 - 10 Ağustos 1913 tarihine kadar süren Balkan Savaşları'na sahne olur.
Batı'nın Balkanları ayrıştırma politikası
TATARİSTAN'DAN ANADOLU'YA UZANAN ŞİFALI ELLER
◾ İşte, böylesine zorluklarla mücadele edilen bir dönemde,
Türk yurdu olan Tataristan'dan Anadolu'ya bir grup kız öğrenci cephe gerisinde hemşirelik yapmak için yola koyulur.
◾ Bu kızlar, Petersburg Üniversitesi'nden eğitim gören;
Kazanlı Ümmü Gülsüm Kemalova, Petersburglu Rukiye Yunusova, Taşkentli Meryem Yakubova ve Rostoflu Meryem Pataşova'dır.
KADIRGA HASTANESİ'NDE BAŞLAYAN SERÜVEN
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Rusya'dan, Osmanlı topraklarına doğru hareket eden bu dört kızın asıl amacı, Hilâl-i Ahmer'de hemşire olarak çalışıp devlete yardım etmektir. Tabi bunun dışında bir emelleri daha vardır. İslam'ın umudu olan Türk yurdundaki hanımları bilinçlendirmeye ve uyanışa çağırmaktır.
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Balkan Savaşı'nın devam ettiği beş ay süresince Kızılay'ın Kadırga Hastanesi'nde hemşirelik yaparlar. Bu süreçte basının gündemindedirler. Çünkü onlar, Türklüğün bekası için kilometrelerce yol gelmişler ve yaralı askerler için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaktan asla çekinmemişlerdir.
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Tataristan o dönemler de bugün olduğu gibi Rusya'ya bağlıdır.
Hilâl-i Ahmer ne demek?
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 11 Haziran 1868 tarihinde adıyla kurulmuştur. "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" 1877 tarihinde ise adını almıştır. Aynı zamanda Hilal-i Ahmer, "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" Kızılay manasına gelir.
ENVER PAŞA ZİYARETLERİNE GİTTİ
◾ Kızların hemşirelik yaptığı süreçte
Enver Paşa, bizzat ziyaretlerine gelir ve yardımları için teşekkürlerini iletir. Onlar, bir yandan hemşirelik yaparken bir yandan da Türk kadınının içinde bulunduğu durumu değerlendirirler.
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Ümmü Gülsüm Kemalova ve arkadaşları yalnızca yaralı Türk askerlerine yardım etmekle kalmaz, Türk tarihindeki önemli olaylara öncülük yaparlar.
Enver Paşa kimdir?
Enver Paşa, Osmanlı'nın son yıllarında yaşamış ve orduda oldukça etkili olan Osmanlı askeri ve siyasetçisidir.
TÜRK KIZLARININ FAALİYETLERİ
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Ümmü Gülsüm ve beraberinde gelen üç genç kadın, Anadolu'da birtakım önemli faaliyetlerde bulunurlar. Türk Ocağı ve Tatar Talebe Cemiyeti gibi kuruluşları ziyaret etmelerini örnek gösterilir.
◾ Aynı zamanda bu genç kadınlar dönemin önemli simalarından olan;
Halide Edib Adıvar, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi isimlerle birebir görüşmüşlerdir.
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