Tataristan'dan Osmanlı'ya uzanan şifalı eller

KADIRGA HASTANESİ'NDE BAŞLAYAN SERÜVEN

◾ Rusya'dan, Osmanlı topraklarına doğru hareket eden bu dört kızın asıl amacı, Hilâl-i Ahmer'de hemşire olarak çalışıp devlete yardım etmektir. Tabi bunun dışında bir emelleri daha vardır. İslam'ın umudu olan Türk yurdundaki hanımları bilinçlendirmeye ve uyanışa çağırmaktır.

◾ Balkan Savaşı'nın devam ettiği beş ay süresince Kızılay'ın Kadırga Hastanesi'nde hemşirelik yaparlar. Bu süreçte basının gündemindedirler. Çünkü onlar, Türklüğün bekası için kilometrelerce yol gelmişler ve yaralı askerler için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaktan asla çekinmemişlerdir.

◾ Tataristan o dönemler de bugün olduğu gibi Rusya'ya bağlıdır.

Hilâl-i Ahmer ne demek?

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulmuştur. 1877 tarihinde ise "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını almıştır. Aynı zamanda Hilal-i Ahmer, Kızılay manasına gelir.