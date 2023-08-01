Türkistan'da bir ayaklanma: Basmacılar

TÜRKİSTAN'IN DİRENİŞ ÖRNEKLERİ

◾ Türkistan geçmişten günümüze kadar pek çok düşman işgaline maruz kalmış kadim bir bölgedir. Bundan ötürü de bölgede, zaman içinde maruz kalınan işgallere karşı pek çok direniş harekteleri örnekleri de bulunur.

◾ Alaş Orda, Özbekistan İslami Hareketi, Gazavat Hareketi ve Basmacı Hareketi gibi gruplar adeta Türklerin milli duygularını uyandırır ve onların sesi olur.

↪ Peki, Türkistan bölgesinin en önemli direnişlerinden biri olan "Basmacı Hareketi" nasıl ortaya çıktı?

*Alaş Orda Hareketi

➡ Alaş Orda, 1917 Sovyet Rus Devrimi'ni takip eden günlerde çekirdek kadrosunu Kazak gazetesi etrafında toplanan Kazak aydınlarının oluşturduğu milli bir hareket ve bu hareketin kurduğu milli muhtar bir hükümettir.

*Özbekistan İslami Hareketi

1998 yılında Özbekistan'da kurulan bir örgüttür. Kurucusu Tahir Yoldaş'tır.

*Gazavat Hareketi

18. yüzyılda Çarlık Rusya/ Kafkasya istilasının ardından çıkan ve Şeyh Şamil ile bağdaştırılan bir direniş hareketidir.

*Aşağıdaki video, Alaş Orda Hareketi'nin üyelerinden olan Mağcan Cumabayoğlu'nun hayat hikayesini içermektedir.