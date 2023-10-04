Geleneği sinemaya aktaran yönetmen: Derviş Zaim

"GELENEĞİ METAFORLA AKTARMAK"

🔸 Zaim, gelenekten iki şekilde istifade edileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanır: "Birincisi, bizde sıkça yapılan kes yapıştır yöntemidir. Diyelim ki şiir yazıyorsun, yazdığın şiirin üzerine Mevlana'dan, Yunus Emre'den deyişler alıp koyuyorsun. Bu, kes yapıştır yöntemidir. Bu yöntemde görüntü, melodi, mecaz vesair her şeyi kullanabilirsin. Buna itirazım yok, bundan sanatsal şeyler çıkarılabilir. Ama derinlikli bir gelenekle irtibat yöntemi değildir".

🔸 Gelenekten yararlanma yöntemlerinin ikincisini daha derinlikli bulduğunu anlatan Zaim, "Geleneğin yapılarına, içeriğine, biçimine, izleklerine bakarsın. İnceledikten sonra onu, bugüne metaforlar üretebilmek için kullanırsın. Bu yöntem daha taze sonuçlar getirir" diyerek sinemada simge diline verdiği ehemmiyeti aktarır.

Sinemada auteur kuramı