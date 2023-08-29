Sinemada auteur kuramı

SİNEMA VE SANAT

🔸 Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema, görüntülerin saniyede 24 kare olarak aktığı ve gösterici aracılığı ile ekrana yansıtılan, hareketi yeniden oluşturma işidir. Her filmin belirli bir kurgusu, içerdiği mesajı, anlatım dili vardır.

🔸 Sinema, hareketli görüntüler ile ortaya yapıt koyarken belirli bir amaç güder. Film ile yapımcı ve yönetmen, gişede yüksek hasılat elde edip ticari başarı elde etmek isteyebileceği gibi sanatsal bir başarı elde etmeyi de hedefleyebilir. İşte bu noktada karşımıza "auteur" kavramı çıkar.