Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya alıntılar
Geleneksel sanatlarımızdan biri olan gölge oyunu, Karagöz ve Hacivat tiplemeleri ile hafızalarımızda yer alır. Gölgeyi hareketlendiren Karagöz'ü, gerçeğe hareket kazandıran sinema ile bağdaştıran yönetmen Murat Pay, yaptığı çalışmalarında bu konunun derinliklerine iner. Sizin için yönetmenin Karagöz ile sinemayı bir araya getirdiği "Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya" adlı kitabından alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 10.08.2023
11:54
"Her sanatın, içinde yaşadığı coğrafyanın ve kültürün izlerini, işaretlerini içermesi gibi Karagöz de Osmanlı kültürünün ve anlam dünyasının izlerini, işaretlerini yansıtır."
(s.18)
"Ne "hayal", "gölge"siz açığa çıkabilir ne de "gölge", "hayal"siz varlık gösterebilir. "Hayal"in idraki, gölgenin kendi gölge varlığından yola çıkarak gölge sahibini imlemesiyle mümkün hale gelir."
(s.42)
Edebiyatın unutulmaz eserlerinden çarpıcı 40 alıntı
"Söz konusu varlık algısıyla gözle görünen alemin tabiri gerekir. Seyirlik sanat Karagöz bu tabire taliptir ve malzemesi gölgedir. Gölge, varlık algısında, alemin idrak edilişinde anahtar konumdadır."
(s.45)
"Karagöz, Hacivat'a bakarak onun izini takip ederek tecrübe alanını genişletirken Hacivat da bu zenginleşmeye imkan tanıyacak niteliklere bezenir. Seyirci ise perdede kendi hallerini görmenin yanında bu halleri nasıl iyileştirebileceğinin yolunu Karagöz'le özdeşleşerek Hacivat'ı içselleştirerek belirler."
(s.55)
Dünya edebiyatından 100 alıntı
"Gölge, Karagöz'de oyunun metafizik temeline oturan anahtar bir çözümleme zeminiyken sinemanın malzemesi bizzat gözün gördüğü, algıladığı gerçek parçalardır. Birinde eşyanın görünümünden kaçış, diğerinde eşyanın bizzat kendisini bütün yönleriyle görebilme ve yakalayabilme esastır."
(s.78)