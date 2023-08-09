Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya alıntılar

Geleneksel sanatlarımızdan biri olan gölge oyunu, Karagöz ve Hacivat tiplemeleri ile hafızalarımızda yer alır. Gölgeyi hareketlendiren Karagöz'ü, gerçeğe hareket kazandıran sinema ile bağdaştıran yönetmen Murat Pay, yaptığı çalışmalarında bu konunun derinliklerine iner. Sizin için yönetmenin Karagöz ile sinemayı bir araya getirdiği "Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya" adlı kitabından alıntıları derledik.